La jueza llama a declarar como investigados a los responsables de la carencia de estudios de producción en TVE

La jueza María del Carmen Neira, titular del Juzgado nº 3 de Pozuelo de Alarcón, ha incoado procedimiento por presuntoy citado a declarar el próximo día 27 en calidad de investigados a Pedro Recas, actual director de Patrimonio, a José Luis Arroyo, que fue responsable de la Oficina Técnica, y a Arturo Ortiz, que también fue director de Patrimonio en RTVE hasta 2012.El pasado 7 de julio CCOO registraba una denuncia para poner en conocimiento de la autoridad judicial hechos de los que podrían derivarse: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias así como un delito contra la salud de los trabajadores Las decisiones y actuaciones relativas a la limpieza de amianto y rehabilitación desde 2009 en los Estudios de Color a las posteriores en los Estudios 1, 2 y 3 o las que se están realizando ahora mismo con la construcción de los nuevos Estudios, están plagadas, según este sindicato, de irregularidades y deficiencias.La realidad de la situación actual esa la que obliga la normativa, según han denunciado reiteradamente tanto CCOO, como UGT y CGT de la empresa. Tan solo está en funcionamiento el estudio 5, después de una década en que el cancerígeno amianto obligara aldel resto de los platós de Prado del Rey. Entre tanto, se han producido continuos retrasos en la construcción de nuevos espacios, y se incumplió la promesa de no vender los Estudios Buñuel hasta que no existiera un recambio fiable. A día de hoy TVE graba o emite la mayor parte de sus programas no informativos desdeen Villaviciosa de Odón, Fuente el Saz de Jarama, El Alamo, o Leganés. De toda la programación, tan solo La Mañana, España directo y Corazón utilizan el citado estudio 5. El resto se realizan en instalaciones de esa poblaciones, conEn la nota en que CCOO da cuenta del proceso judicial que ahora se inicia, se afirma que "el director de Patrimonioporque hasta que la justicia determine su nivel de responsabilidad Pedro Recas está claramente cuestionado y no debe adoptar ni una sola decisión más. Es imperativo evitar que siga poniendo en peligro el conjunto de las infraestructuras de CRTVE. Porque es imprescindible paralizar la demolición de los Estudios de Color, prevista"."Nuestra denuncia a la autoridad judicial –continúa el escrito del sindicato– también se refiere a lo recogido en los sucesivos informes anuales de la Intervención General de la Administración del Estado que vienen alertando sobre la contratación fuera de la legalidad, con absoluta discrecionalidad y flagrante incumplimiento de los elementales principios de actuación del sector público: publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad. Actuaciones al margen de los procedimientos legales que han producido un desplazamiento de fondos públicos a terceros. Evidencias del uso arbitrario, indebido y con dispendio continuado de fondos públicos, que los órganos de gobierno de la CRTVE conocían y han permitido. Para CCOO es lamentable que en CRTVE responsabilidades tan graves sólo se asuman mediante resoluciones de los tribunales de justicia.cada nuevo día que permanece al frente de un instrumento precioso como es la radiotelevisión pública estatal, nuestra calidad democrática, la de todos, se deteriora un poco más".La nota finaliza con un nuevo llamamiento a los partidos políticos "a dedicarpara encontrar espacios de acuerdo que posibiliten un cambio inmediato y apartar los obstáculos que lo frenen", en referencia a las negociaciones que tienen lugar en el Parlamento para renovar la dirección de RTVE.