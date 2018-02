Twitter intensifica su guerra contra los 'bots'

Habrá excepciones

Lo anunció en enero y ahora lo está haciendo efectivo: Twitter suprimirá de su plataforma aquellas actividades consistentes en la. Además, también prohibirá laa una misma publicación. La red social tampoco admitirá ahora el uso automatizado de varios perfiles para publicar el mismo contenido.Según explica Hipertextual , TweetDeck, la herramienta de programación propiedad de Twitter, ya ha implementado las nuevas restricciones. Las aplicaciones de terceros tendrán hasta elpara eliminar estas características para evitar una posible suspensión de la aplicación y cuentas asociadas.. Una de las infracciones de spam más comunes que vemos es el uso de múltiples cuentas y la plataforma de desarrolladores de Twitter para tratar de amplificar artificialmente o inflar la prominencia de ciertos tuits", explica el director de Política de la API, Yoel Roth, en un comunicado en el que también deja claro que la red social "prohíbe cualquier intento de utilizar la automatización con el objetivo de publicar o difundir correo no deseado, y tal comportamiento puede dar como resultado una acción de cumplimiento".Asimismo, en esta nota, admiten que estos cambios "son un paso importante para garantizar queque se centra en las conversaciones cruciales que tienen lugar en Twitter, incluidas las elecciones en los Estados Unidos y en todo el mundo". Estas nuevas medidas forman parte sus esfuerzos paray dey que la plataforma ya anunció en enero para TweetDeck y la API de Twitter.Y es que estas modificaciones en su política de uso llegan después de que la empresa californiana remitiera a principios de enero adurante el periodo de las últimas elecciones presidenciales que ganó Donald Trump. En concreto, los avisos se enviaron a perfiles que se relacionaron con cuentas vinculadas a la Agencia de Investigación de Internet (IRA) mediante la redifusión de sus mensajes, las menciones, las respuestas y otras interacciones con sus tuits.Las consecuencias de estos cambios ya se están notando. Según recoge Hipertextual, algunos políticos republicanos en Estados Unidos se han quejado en Twitter usando el hashtag #TwitterLockOut de queAsí, y con estas nuevas medidas, estará. Como ejemplo, Twitter explica que no se debe permitir que "un usuario seleccione varias cuentas que controlan desde las cuales publicar un determinado tuit".La plataforma de microblogging tampoco permitirá a partir de ahora la, o realizar acciones simultáneas como marcar retuit, 'me gusta' o seguir a un perfil. Una de las primeras consecuencias es que, a partir de ahora, no se podrá "inflar artificialmente el protagonismo de un hashtag o tema" al prohibir la publicaciones de múltiples actualizaciones.A pesar de los cambios,. Según recoge Xataka , la excepción a la norma serán aquellas aplicaciones que permiten compartir el tiempo, mensajes de emergencia como las alertas de terremotos o tsunamis, o cualquier otro anuncio destinado a los servicios públicos o que sean de interés de la comunidad.