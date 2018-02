Jordi Évole: "Los pensionistas son los verdaderos patriotas y no Marta Sánchez, que encima tributa fuera de España"

El director de Salvados, Jordi Évole, visitó este jueves El Hormiguero, de Antena 3, y no dejó títere con cabeza. El periodista se mostró muy preocupado por el clima de falta de libertades que, a su juicio, vive en estos momentos España y que, según destacó, a colocado a nuestro país “en el punto de mira internacional por los ataques a la libertad de expresión” . Así, Évole regaló al presentador, Pablo Motos, ejemplares de las litografías censuradas en ARCO y que llevan por título Presos políticos . Fue su forma de denunciar que estamos en un país con un “grave problema” de libertad de expresión.Todo este clima envenenado es fruto, según el director de Salvados, que este domingo cumple diez años, de la crisis catalana, que ha puesto a las élites de los nervios. "También los veo muy nerviosos por el tema de perseguir la inmersión lingüística en Cataluña o cuando tratan de hacernos creer que”, añadió.También hubo estopa para la oleada de patriotismo que invadió esta semana a amplios sectores de la sociedad tras la interpretación de Marta Sánchez en un concierto del himno de España cantado con una letra de la que es autora. Dijo que Mariano Rajoy y Albert Ribera son “unos señores que cuando Marta Sánchez pone letra al himno de Españamientras que hoy han salido a la calle miles de pensionistas y no han puesto ni un solo tuit”. Sobre los pensionistas añadió que “y no Marta Sánchez, que encima tributa fuera de España”.También se refirió Évole a la huida esta semana de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel a Suiza: "”, sentenció, y "viendo cómo está la tendencia con las prisiones preventivas” manifestó entender la decisión de la exlíder cupera.