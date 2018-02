Ataque al Consejo de Informativos

Repulsa de los trabajadores de Telemadrid

info Libre

Los grupos parlamentarios han preguntado este martes al presidente de RTVE sobre la brecha salarial en la corporación que, aseguran, es de un. José Antonio Sánchez ha contestado que "no existe", que mujeres y hombres cobran lo mismo, si bien hay más trabajadores hombres que cobran más. En cuanto al organigrama directivo, el 35% está compuesto por mujeres y el 65 % por hombres.En su intervención, la senadora de Unidos Podemos Vanessa Angustia ha acusado a Sánchez de haber incrementado la desigualdad desde que es presidente, de haber hecho que. En su respuesta, Sánchez le ha recriminado que: "Que me venga usted a mí a acusar de discriminación de las mujeres, mírense primero en el espejo de su partido y después viene aquí a hablar". En la misma dirección, la diputada Lidia Guinart ha denunciado la gravedad de las "claras desigualdades" retributivas entre hombres y mujeres en RTVE, donde "los puestos directivos y los complementos discrecionales siguen estando masculinizados": "Vamos para atrás, como los cangrejos".Fuera de la sesión, tanto UGT como CCOO de la Corporación han arremetido contra estas afirmaciones, y lo han hecho con datos: el grupo profesional más cualificado en la Corporación es el Grupo I Subgrupo I (Titulados Universitarios) y está, 1.447 (52,22%) frente a 1.324 hombres (47,78%). Pero eso no se corresponde con los cargos directivos, donde(23,46%) frente a los 62 de los hombres (76,54%). Y parecido resultado ofrecen los datos de los subdirectores, 27 mujeres (30,34%), frente a los 62 hombres (69,66%). En mandos orgánicos la presencia de mujeres es del 30%.Para CCOO, "en los seis años de gobierno del Partido Popular las mujeres, los hombres el 24%. Fiel a los principios del partido al que vota José Antonio Sánchez no ha querido aplicar los principios de la ley en la empresa pública que ha presidido en los últimos años. Su gestión, preocupado ahora como está en arañar unas décimas del share, se caracteriza por el. Ahí no ha estado solo, ha contado con el Consejo de Administración que es el responsable del cumplimiento de los objetivos generales fijados a la Corporación, así como del nombramiento del equipo directivo del primer nivel, y de aprobar las directrices básicas en materia de personal.de los responsables de nuestra empresa".Desde UGT se considera vergonzosa la intervención del presidente referida a la brecha salarial de género en RTVE. Sánchez ha negado que exista y ha atribuido la diferencia salarial a. “Es una actitud vergonzosa”, sostiene.“Lo cierto es que uno de los principales problemas de la brecha salarial de género se sitúa en aquellosque están precisamente fuera de convenio. La actitud del presidente es una muestra más de la necesidad urgente de su relevo. Tieneno sólo desde la perspectiva política sino también como gestor empresarial. Una empresa moderna tiene como prioridad eliminar la desigualdad que tiene nefastas consecuencias ya que la equidad de género es clave en una buena gestión de Recursos Humanos. Avanzar en la igualdad y reconocer el talento de todas las personas sin discriminación por razón de género es prioritario. Por mucho que diga Sánchez, también en la falta de mujeres directivas hemos dado serios pasos atrás.. Reconocer la desigualdad de partida es el único camino para mejorar la situación", ha expresado el sindicato.Distintos parlamentarios se han referido a la manipulación de los Informativos de TVE, que el presidente de la Corporación ha negado con el argumento de las audiencias "si son los más vistos, son los mejores", ha dicho; ante las denuncias presentadas por el Consejo de Informativos, que han recopiladoy que van a estudiar las autoridades europeas, Sánchez ha negado su valor al asegurar que "el Consejo de Informativos no representa a nadie", y les ha acusado de, afirmaciones contestadas de inmediato por varios de sus miembros en redes sociales, y posteriormente por medio de un comunicado en el que reclaman respeto al presidente de RTVE; este es su contenido:Tras la comparecencia del Presidente de la Corporación RTVE en el Senado esta mañana, en la que ha comparado la labor de los Consejos de Informativos con prácticas estalinistas, lamentamos la falta de respeto del máximo gestor de la radiotelevisión pública estatal hacia estos órganos institucionales. Los consejos de Informativos se crean en la Ley 17/2006, son elegidos democráticamente y, por lo tanto, en contra de las afirmaciones de José Antonio Sánchez, representan al conjunto de profesionales de la información audiovisual con las competencias y funciones previstas en la Ley y el Estatuto de Información.Los Consejos de Informativos tienen la responsabilidad legal de promover la independencia editorial de RTVE y velar por la pluralidad y veracidad de sus contenidos. Las palabras de José Antonio Sánchez demuestran su absoluta falta de interés por estos aspectos y, por lo tanto, su desinterés por la satisfacción del derecho a la información recogido en la Constitución para todos los españoles, sea cual sea el partido al que votan en unas elecciones.Las insidias del presidente hacia los consejos no dejan de ser sólo eso, palabras despectivas que se descalifican por sí solas. Lo que pone en evidencia una vez más es la necesidad de que al frente de la radiotelevisión pública estatal se sitúe cuanto antes un profesional que, respetando a todas las instituciones —también a los diputados y senadores que son los representantes políticos de nuestra sociedad—, se marque como objetivo fundamental servir al conjunto de la ciudadanía, garantizando la información independiente, plural y veraz.En respuesta al socialista José Cepeda, que había citado el mal ejemplo de Telemadrid durante su mandato, Sánchez presumió de su gestión al frente de ese medio: "; me podía haber ido a mi trabajo a ganar dinero y a ser feliz y, sin embargo, me fastidié por unos compañeros que lo merecían. (...) Telemadrid existe porque yo la salvé". Era "un altísimo directivo de una empresa multinacional, muy bien pagado" y podría haber optado por volver a su puesto de trabajo. "En mi ADN,, no podía permitir que se cerrara un medio de comunicación".Afirmaciones respondidas de inmediato por colectivos de trabajadores de esa empresa que vivieron esa etapa, como Salvemos Telemadrid, que criticaba que "Sánchez, que fueque despidió a 861 trabajadores de la TV pública de Madrid, se permite la desfachatez de decir en el Senado que él salvó Telemadrid". En similar dirección se manifestaba UGT al decir que "Sánchez, presidente de RTVE, el mismo que despeñó la audiencia y credibilidad de la tele pública madrileña y firmó un ERE ilegal, tiene el valor de decir yo salvé Telemadrid. 861 despedidos injustamente se lo agradecen". O CCOO, que se manifestaba "entre el dolor y la indignación al leer las escandalosas manifestaciones del ejecutor del ERE ilegal, presumiendo de salvar la cadena cuando en verdad hundió la audiencia y".Especialmente crítico se ha manifestado el actual presidente del Comité de Empresa de Telemadrid, Luis Lombardo: ", que a personajes de este calibre se les permita hacer perder el tiempo a los representantes de la voluntad popular, más aún, que se le escuche y sigan cobrando del erario público. Un individuo cuyo trabajo fundamentalmente se ha caracterizado por la destrucción de la radio y televisión pública, y al que, curiosamente, hemos visto muy cercano a personajes que ahora tienen serios problemas con la Justicia por causas de corrupción. El PP debería premiar su chulería y desfachatez con".La realidad, como hemos contado enen los últimos meses, es que la actual dirección de ese medio se encontró con quehabían eliminado de su mando a distancia la señal de Telemadrid y que su prestigio y audiencia había descendido a; de hecho, toda la programación y emisión se encontraba en manos de empresas externas y los Informativos carecían de audiencia y credibilidad, que ahora y trabajosamente empieza a recuperar tras el reingreso de una parte de los despedidos.