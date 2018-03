TVE censuró la declaración de Rajoy sobre la “huelga a la japonesa” que desautorizaba a Tejerina y Cifuentes

Demasiados sucesos y autopromociones

info Libre

El telediario de TVE de las nueve de la noche del martes eliminó la declaración de Mariano Rajoy en el Senado que desautorizaba las afirmaciones previas de la ministra de Agricultura,, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid,, en las que aseguraban, ante la huelga feminista del 8M, que ellas harían “huelga a la japonesa”.Ante esa posible censura, el Consejo de Informativos de TVE ha anunciado, a través del Inews, la apertura de una investigación.“El Consejo de Informativos de TVE ha emprendido una investigación sobre la eliminación ayer del total del presidente del Gobierno en el Senado en el que desautorizaba a la ministra de Agricultura y a la presidenta de la Comunidad de Madrid que habían defendido la huelga a la japonesa para el 8 de marzo", arrancaba el mensaje del Consejo de Informativos."Con estas palabras el presidente del Gobierno se desvinculaba en sede parlamentaria de esa huelga a la japonesa a dos días de la jornada internacional de huelga en defensa la igualdad entre hombres y mujeres. El CdI con la intención de esclarecer lo ocurrido,”, sentenciaban.Fuentes de la redacción destacan que la editora de ese informativo, María Izaguirre, ha sido recientemente premiada por la defensa de la igualdad de género, por lo que, aunque recuerdan que ese mismo telediario tampoco emitió otras declaraciones de Rajoy, en aquel caso a Onda Cero , cuando al ser preguntado sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres afirmó “bueno, no vamos a meternos en eso”.Al margen de la investigación sobre este asunto concreto, otras fuentes de la redacción mostraban asu disgusto por la deriva del conjunto de los informativos diarios hacia sucesos llamativos y. En concreto citaban como el TD1 de este mismo martes había dedicado casi diez minutos de su apertura a la desaparición del niño de Níjar, a pesar de que no se había producido ninguna novedad en el caso. Alrededor de este asunto, se lamentaba cómo en lugar de emitir a continuación la desaparición de varias mujeres en Asturias, se introdujera entre dos temas tan relaciones una pieza sobre la prisión permanente revisable que defiende el Gobierno: "Se trata de una manipulación flagrante que pretende aprovechar acontecimientos dolorosos para obtener apoyos a las tesis del PP en esa materia".En cuando a las piezas en Ios telediarios de promoción de programas y concursos de la cadena, se muestran radicalmente en contra dado que "es espacio quey de servicio a los ciudadanos; una cadena pública no debe caer en ese error, dado que este tipo de auto propaganda puede tener cabida en otros espacios y programas más adecuados para ello".