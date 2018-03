El Consejo Audiovisual Andaluz ha trasladado a la Fiscalía un informe que revelapor parte de dos canales de televisión en el tratamiento informativo de una violación grupal en una pequeña localidad de Jaén. En el texto se resalta quedifundieronmientras que Canal Sur y La 1 los omitieron. El CAA también ha decidido "interesar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los resultados de este informe al tratarse de prestadores bajo su ámbito de competencias, por si hubiera que tomar medidas correctoras".En el escrito se constata cómo esta difusión contraviene la Ley General de Comunicación Audiovisual, que prohíbe "la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de menores en el contexto de hechos delictivos". El hecho de que la agresión sexual sufrida por un niño de nueve años en un centro escolar de la provincia de Jaén por parte de otros alumnos del mismo centro, todos ellos menores de edad, ocurriera en una"supone una mayor vulnerabilidad de los menores implicados, tanto la víctima como los presuntos agresores.para no revelar datos personales que pudieran conducir su identificación en este entorno tan reducido, con el fin de no dificultar su desarrollo, rehabilitación e integración posterior".El informe se ha centrado en los programas informativos y los magacines de La1 de TVE (La Mañana y Telediario 1), de Telecinco (El Programa de Ana Rosa e Informativos Telecinco), Antena3 (Espejo Público y Noticias 1), de Canal Sur TV (Buenos días, Andalucía, Noticias Mediodía, Noticias 1 y Andalucía Directo) y de Onda Jaén (Noticias 1 y Noticias 2). La muestra comprende los días 8 de febrero –día en que se hizo pública la noticia–, 9 de febrero –cuando se produjo un mayor despliegue mediático– y el 12 de febrero –cuando la Fiscalía decidió archivar las diligencias dada la edad de los menores implicados–. Las televisiones públicas TVE y Canal Sur no aportaron datos personales de los menores e incluso.En cambio, en los programas analizados de Antena 3 se difundieron eldonde ocurrieron los hechos (el día 8 en Espejo Público, y el día 9 en el informativo),(en todos los programas analizados),(en el informativo del día 9), datos referidos a la religión de la víctima, que incluían especulaciones sobre el sentido de la agresión (en Espejo Público el día 9), y el curso en el que se encontraban los presuntos agresores, que incluía imágenes de la orden de expulsión (en el informativo del día 9).: el nombre de la localidad (El Programa de Ana Rosa y el informativo del día 9), imágenes de la localidad (en todos los programas analizados) y del colegio, incluidos primeros planos del nombre del centro (en El Programa de Ana Rosa del día 12), datos sobre la religión de la víctima quetambién fueron acompañados de especulaciones sobre el sentido de la violación (en El Programa de Ana Rosa de los días 9 y 12 y el informativo del día 9). Este canal también difundió, con especulaciones al respecto (en El Programa de Ana Rosa de los días 9 y 12), con un directo realizado en la localidad el día 9 por dicho magacín, y con entrevistas a vecinos con el fin de que ofreciesen más detalles sobre las familias de estos menores.Para el CAA la diferencia de trato dado a esta noticia entre los medios públicos y los privados "evidencia quey que pueden adoptarse cautelas para no contribuir a la identificación de menores implicados en hechos delictivos ni contribuir a generar un conflicto social al introducir elementos que, como la religión o la etnia, pueden generar problemas sociales y fomentar la discriminación o el odio".En línea similar a la de este informe, el Consejo ha anunciado que, para lo que se realizará un estudio cualitativo sobre el tratamiento dado al asesinato de un menor en la provincia de Almería por parte de los magacines matinales de La1, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro TV, Canal Sur TV e Interalmeria. Según este organismo, "el tratamiento informativo de este caso ha generado una granpor el papel que están desempeñando los medios de comunicación, especialmente determinados programas de televisión. Una cobertura que ha sido cuestionada por las organizaciones profesionales y por los propios medios y que, según denunció la propia Guardia Civil, ha llegado a entorpecer la investigación".