Facebook conocía el escándalo desde 2015

Las soluciones de Zuckerberg

La segunda de Facebook también reaparece

. Y lo ha hecho por partida doble: primero en un post en su cuenta de Facebook y después en una entrevista en la cadena CNN . Eso sí, ha necesitado cinco días para salir públicamente y dar explicaciones del mayor escándalo en los casi catorce años de vida de la red social por antonomasia después de conocerse que Cambridge Analytica había recopilado ilegalmente datos personales de más de 50 millones de usuarios de la plataforma para apoyar la campaña presidencial de Trump y el 'sí' en el referéndum del Brexit.Tras cinco días de silencio , tanto público como dentro de su empresa -el martes fue uno de los ausentes en una sesión de control de daños para los empleados de la sede de Menlo Park-,: "Esto fue una gran violación de confianza, y realmente lamento que haya sucedido". De esta forma, y desde la CNN rectificaba su posición previa mostrada horas antes en el comunicado que compartió en su perfil en la plataforma en la que daba explicaciones sin pedir ni una sola vez disculpas. "Empecé Facebook, y al final del día soy responsable de lo que sucede en nuestra plataforma. Hago lo necesario para proteger a nuestra comunidad", aseguró en el post el fundador de la empresa californiana que también apuntó que esta experiencia servirá para aprender y "asegurar aún más" la red social y que así "sea más segura para todos en el futuro".Zuckerberg también dijo en la CNN que Facebook tiene "la responsabilidad básica de proteger los datos de las personas". ". Toda la responsabilidad consiste ahora en asegurarnos de que esto no vuelva a suceder", afirmó a la periodista Laurie Segall.Asimismo, prometió que: "Y en el futuro, cuando identifiquemos aplicaciones que también están haciendo cosas sospechosas, nos aseguraremos de informar a la gente también". El líder de la empresa californiana considera que se equivocaron al no comunicar a los usuarios la existencia de aplicaciones "sospechosas" como la que usó Cambridge Analytica para conseguir los datos personales de sus usuarios. "Lamento que no lo hiciéramos en ese momento y creo que lo hicimos mal y estamos comprometidos a cambiarlo en el futuro", explicó. Asimismo, reconoció quePreguntado sobre si acudirá a las comparecencias que le reclaman los gobiernos de Estados Unidos, Zuckerberg aseguró que "la respuesta corta es que". "Lo que tratamos de hacer es enviar a la persona de Facebook que tendrá más conocimiento. Si ese soy yo, entonces estoy dispuesto a ir", explicó.Sobre la injerencia rusa en las elecciones que ganó Donald Trump y la aparición de las noticias falsas,: "La realidad aquí es que esto no es una ciencia exacta. Hay mucho trabajo por hacer para que sea más difícil que estados como Rusia puedan interferir en unas elecciones y para que los trolls u otras personas no puedan difundir noticias falsas". Además, también afirmó que están "seguros" que "alguien" está tratando de "inmiscuirse" en los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos: "Están usando algunas tácticas nuevas que nos aseguraremos de observar y adelantarnos a ellas".En la entrevista con CNN, Zuckerberg también sugirió que la pregunta: "No estoy seguro de que no seamos regulados. Hay cosas como la regulación de transparencia publicitaria que me gustaría ver".Horas antes, Zuckerberg había tirado de su particular púlpito, su perfil en Facebook, para admitir los errores y la responsabilidad en el escándalo de Cambridge Analytica y contar que todo lo que se ha sabido durante los últimos días no era una novedad en Menlo Park ya quesobre que el profesor Aleksandr Kogan, de la Universidad de Cambridge, había compartido los datos de su aplicación con la consultora británica. "Es contrario a nuestras políticas que los desarrolladores compartan datos sin el consentimiento de la gente, por lo que inmediatamente prohibimos la aplicación de Kogan desde nuestra plataforma, y ​​exigimos que Kogan y Cambridge Analytica certificarán formalmente que habían borrado todos los datos adquiridos incorrectamente", explicó y también aseguró que les llegaron esas certificaciones.Aunque, tres años después, ha quedado demostrado que no borraron estos datos y que los usaron para configurar perfiles psicológicos que después serían fundamentales para poder enviar mensajes electorales diseñados específicamente para ciertas audiencias durante las campañas de Trump y de 'sí' en el referéndum del Brexit., admitió Zuckerberg que también lo considera "una ruptura de la confianza entre Facebook y las personas que comparten sus datos con nosotros y esperan que los protejamos. Necesitamos arreglar eso".Para Zuckerberg, la "buena noticia" del escándalo que ha rodeado a la empresa durante los últimos días es que, aunque vuelve a reconocer que se cometieron errores y que aún "queda trabajo por hacer y tenemos que intensificarlo". Según relata el fundador de Facebook, en 2014 limitaron "de forma drástica" los datos de los usuarios a lo que podían acceder las aplicaciones de terceros como 'thisisyourdigitallife': "eso no cambia lo que sucedió en el pasado". Desde ese momento estas apps ya no podían acceder a la información de los amigos de una persona, a no ser que estos también hubieran autorizado la aplicación. Asimismo, empezaron a exigir entonces la aprobación de la propia compañía californiana "antes de que pudieran solicitar datos confidenciales".A pesar de que los "pasos más importantes" están dados, según Zuckerberg, para evitar que los "malos actores accedan a la información de las personas de esta manera",. Por un lado,antes de 2014 e impondrán una auditoría completa de cualquier aplicación con actividad sospechosa. En el caso de encontrar a otros desarrolladores que como Cambridge Analytica hicieran "mal uso de la información", la plataforma prohibirá estas aplicaciones y alertarán a todos los afectados.Además,: Facebook sólo les permitirá ahora acceder al nombre, foto de perfil y correo electrónico, un permiso que perderá si el usuario no usa la aplicación en tres meses. Y, por último,de las aquellas aplicaciones a las que dieron permiso para acceder a sus datos. Aunque Zuckerberg explica que esta herramienta ya está disponible en la configuración de privacidad, la colocarán en algún lugar del muro y facilitaran la comprensión para revocar los permisos."Sé que llevará tiempo solucionar todos estos problemas, más de lo que quisiéramos, pero", concluye el comunicado de Zuckerberg.Zuckerberg no ha sido el único que ha salido a dar explicaciones en Facebook durante las últimas horas. La otra gran ausente durante los últimos días,. Pero, en su caso, sí que pide perdón por el escándalo: "Sabemos que esto fue un gran abuso de confianza hacia nuestros usuarios, y lamento profundamente no haber hecho lo suficiente para enfrentarlo".Asimismo, también reconoce la principal consecuencia de los últimos días para la red social:. "Su confianza está en el núcleo de nuestro servicio. Lo sabemos y trabajaremos para ganarla", concluye la directiva.A la espera de saber si algún día se conocerá por qué y cómo Facebook permitió que Cambridge Analytica se saltará su restricción de que las aplicaciones de terceros compartan los datos de los usuarios, el escándalo ya ha provocado que, en lo que va de semana,. Ante estas pérdidas, algunos de sus accionistas han comezando a querellarse de forma colectiva por cometer "actos ilegales" que les han hecho perder dinero.