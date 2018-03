El Gobierno responde a Compromís que TVE es independiente y no valora la rueda de prensa del 'presidente de Tabarnia'

"Ignora torticeramente" la corrupción del PP

El Gobierno ha contestado al portavoz en el Senado de Compromís, Carles Mulet, que, después de la pregunta registrada por el parlamentario sobre la rueda de prensa del presidente de Tabarnia , Albert Boadella, emitida en directo en el canal 24 horas, informa Europa Press."El Gobierno no ejerce control sobre la actuación de RTVE y, por lo tanto,", ha señalado el Gabinete de Mariano Rajoy en una respuesta que Mulet tacha de "escueta", según un comunicado de la formación valenciana.El senador critica a RTVE pory añade que la rueda de prensa de Boadella es el último caso de " la larga lista de manipulación política que denuncia el Consejo de Informativos de TVE".Mulet considera que, aunque la actualidad política pase por Cataluña, "no todo vale" y recuerda que los informativos de la televisión públicay ser independientes y rigurosos.Así, ha cargado contra los informativos de TVE por "ignorar torticeramente" los casos de corrupción del PP , no informar sobre graves incendios o "esconder" las manifestaciones de jubilados, mientras da cabida a la rueda de prensa de Boadella en un espacio informativo."El Partido Popular se rasga las vestiduraso les acusa de adoctrinar desde ellos", ha contrapuesto el senador en relación a las críticas que recibe TV3.