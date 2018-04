Facebook cierra más de 200 páginas y cuentas en la red social e Instagram controladas por Rusia

"No la queremos en Facebook en ninguna parte del mundo"

Una herramienta para detectar propaganda rusa

Hay vida más allá del escándalo de Cambridge Analytica para Facebook . En la red social por antonomasia continúan con uno de sus objetivos para 2018: poner punto y final a la propaganda y los trols procedentes de Rusia. En un ejercicio de transparencia sin precedentes, tal y como explica Techcrunch , la empresa con sede en Menlo Park anunciaba el, vinculada al Kremlin y que habría sido objeto de las acusaciones de la Fiscalía estadounidense por falso activismo en el marco de las elecciones presidenciales de 2016.Concretamente se trataría de. Asimismo, también han cerrado–también propiedad de la compañía de Mark Zuckerberg -. Según datos facilitados por Facebook, un millón de personas habrían seguido al menos una de estas páginas de Facebook y medio millón de usuarios hicieron lo propio con alguna de las cuentas de Instagram.Facebook también explica en un comunicado titulado 'La autenticidad importa' y firmado por su director de Seguridad, Alex Stamos, que estas cuentas "tenían, dirigido tanto a personas que viven en Rusia como a personas de habla rusa en todo el mundo, incluidos países vecinos como Azerbaiyán, Uzbekistán y Ucrania". Asimismo, admite que la decisión de la plataforma de eliminar concretamente estas cuentas en ambas redes sociales no se debe al contenido si no a que "estaban controladas por la Internet Research Agency". Según la empresa californiana, esta agencia ha usado "repetidamente", antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos"."Hoy hemos dado un paso importante para", asegura Mark Zuckerberg en un post en su perfil en Facebook . "Si bien respetamos a las personas y los gobiernos que comparten sus puntos de vista político en Facebook, no les permitimos configurar cuentas falsas para hacer esto. Cuando una organización hace esto repetidamente, eliminamos todas sus páginas, incluidas las que pueden no ser falsas", reconoce el líder de la compañía.Con base en San Petesburgo, tal y como explica Techcrunch , la Internet Research Agency se trata de una oficina que. Según datos de Facebook del mes de noviembre, unos 29 millones de estadounidenses vieron estos contenidos en la red social, y unos veinte lo hicieron en Instagram. Esta agencia habría invertido unos 100.000 dólares para 3.000 anuncios en más de 400 cuentas. "Facebook fue creado para la conversación y la conexión humana. Es por eso que pedimos que las personas que usan nuestro servicio sean ellas mismas, ya sea una persona, una empresa o una ONG", admite Alex Stamos en el comunicado.Hasta ahora, según explica Zuckerberg, la mayoría de sus acciones contra esta agencia vinculada al Kremlin "han sido para". "Ha actuado repetidamente de forma engañosa y ha tratado de, y no las queremos en Facebook en ninguna parte del mundo", asegura el líder de la plataforma.Zuckerberg aprovecha su púlpito para poner. Antes de los comicios en Francia de mayo de 2017, la red social eliminó 30.000 cuentas falsas. En Alemania, trabajaron directamente con la comisión electoral para "aprender de ella sobre las amenazas que detectaron y compartir información". En Estados Unidos, durante las elecciones al Senado, concretamente en Alabama, detectaron y suprimieron cuentas falsas de Macedonia que "trataban de difundir información errónea".A pesar de todos estos avances, Zuckerberg concluye que la seguridad no es "un problema que se pueda resolver completamente". "Las organizaciones como la Internet Research Agency, pero seguiremos mejorando nuestras técnicas para seguir adelante, especialmente cuando se trata de proteger la integridad de las elecciones", admite el fundador de Facebook.El anuncio de esta eliminación masiva de cuentas vinculadas a la propaganda rusa llega después de que el pasado noviembre anunciará la implementación de una nueva herramienta que permitiría a los usuarios. Esta herramienta respondía a una solicitud del Congreso estadounidense para abordar la manipulación y la intromisión durante las elecciones presidenciales de 2016. Las autoridades rusas, por su parte, han asegurado que no han interferido en el proceso electoral estadounidense en ningún momento a pesar de las acusaciones.Asimismo, Facebook se encuentra ahora bajo una fuerte presión para mejorar su gestión de los datos de sus usuarios tras conocerse que la información de unos 50 millones de usuarios acabaron en manos de la consultora Cambridge Analytica , que trabajó par la campaña presidencial de Trump. Por ello, uno de los elementos que más llama la atención del comunicado publicado por la compañía este martes es la: "nos gustaría compartir más, y estamos buscando la mejor manera de proporcionar más transparencia sobre lo que ha hecho la Internet Research Agency. En las próximas semanas, actualizaremos nuestra herramienta del centro de ayuda para que todos puedan verificar si les gustó o siguieron alguna de estas páginas".