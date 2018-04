Zuckerberg reconoce ante el Congreso de EEUU que Facebook recopila información de gente que no usa la red social

El Congreso le pide a Facebook una regulación

Mark Zuckerberg ya ha completado su periplo por Washington. El fundador y presidente ejecutivo de Facebook volvió a comparecer en el Capitolio, este vez ante la comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. Sólo 24 horas antes, el líder de la red social lo hacía durante cinco horas ante las comisiones de Comercio y Justicia del Senado . En esta segunda comparecencia, también de cinco horas, no sólo reiteró sus disculpas por el escándalo de Cambridge Analytica sino quecomo los datos de otros 87 millones de usuarios -unos 136.985 individuos en España- Esta confesión llegó tras la pregunta de Anna Eshoo. La congresista demócrata por el Estado de California le cuestionó a Zuckerberg si sus datos personales habían sido vendidos a terceras partes. "Sí", aseguró el CEO de Facebook sin entrar en más detalles.Otra de las confesiones llamativas y novedosas de Zuckerberg fue cuando reconoció que. A preguntas de Ben Lujan, según recoge Bloomberg , el fundador de la empresa californiana que "en general, recopilamos estos datos por motivos de seguridad". Según explicó el CEO, esta práctica tenía como objetivo ayudar a evitar que actores "maliciosos" recogieran información pública de usuarios: "Necesitamos saber cuándo alguien está tratando de acceder repetidamente a nuestros servicios".Según Gizmodo , Facebook logra esta información a través de laal acceder a los datos de las bandejas de entrada y los contactos de los smartphones de aquellos que son usuarios activos. Ante la Cámara de Representantes, Zuckerberg afirmó que no estaba familiarizado con este concepto. Tal y como se había filtrado y siguiendo el patrón de la jornada anterior, Zuckerberg volvió a reconocer sus errores en todo el escándalo : "Fue un error mío, y lo siento. Yo empecé Facebook, yo lo dirijo, y yo soy responsable de lo que pasa". Además, también explicó que la red social está tomando medidas para queasí como para controlar la injerencia de agentes extranjeros en la plataforma.Durante su comparecencia ante el Senado, Zuckerberg confirmó que Facebook está cooperando con el fiscal especial Robert Mueller, que está investigando la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, así como en la campaña del ahora presidente del país, Donald Trump. "La naturaleza de estos ataques es que hay gente en Rusia cuyo trabajo es explotar nuestros sistemas y otros sistemas de Internet, así que", ha reconocido el líder de la red social.Zuckerberg también reiteró ante la Cámara de Representantes que. "Cada vez que alguien elige compartir algo en Facebook, hay un control. Está ahí. No está enterrado en la sección de configuración, está ahí mismo", explicó al fundador de la empresa. Preguntado sobre si las opciones de privacidad que la red social ha tenido que adoptar por el nuevo Reglamento de Protección de Datos que entrará vigor en todos los países de la UE a partir del próximo mayo, el líder de la plataforma aseguró, tal y como recoge Bloomberg , que "".Asimismo, recordó que desde este lunes ha comenzado a implementar una nueva colocación de su configuración de privacidad para que los usuarios puedan revisarla así como las aplicaciones de tercero que usan y la información que han compartido con estas apps. También desde este lunes, Facebook ha comenzado a avisar a las personas afectadas por la recopilación ilegal de datos de Cambridge Analytica. Lo que no ha aclarado Zuckerberg durante su testimonio ha sidoAl igual que los senadores,y la existencia de límites para estas compañías tecnológicas. Zuckerberg reconoció que es "inevitable" que se establezcan ciertas normas, aunque recordó que se debe "tener cuidado" con lo que se aprueba.Una vez concluido el periplo de Zuckerberg por el Capitolio, Facebook aún tiene pendiente. A finales de marzo, el organismo confirmaba que ha abierto una investigación no pública sobre las prácticas de la empresa californiana para gestionar la privacidad de sus usuarios. En concreto, revisará si la plataforma violó un decreto de consentimiento del año 2011. La red social podría enfrentarse a una multa millonaria en caso de que se determinara que existió una violación de esta regulación.. Zuckerberg ya ha asegurado que no acudirá y que enviará a un adjunto para declarar sobre el escándalo de Cambridge Analytica. La Comisión de Asuntos Digitales, Cultura, Medios y Deportes respondió que, además de la presencia de su jefe de tecnológica, Mike Schroepfer, o su encargado de productos, Chris Cox, todavía le gustaría escuchar la versión del líder de la compañía californiana en una nueva sesión adicional o mediante videoconferencia.Asimismo, Facebook tiene sobre la mesa las: una de accionistas individuales que buscan recuperar parte del dinero perdido, una querella colectiva en nombre de las personas afectadas y otra en nombre de los accionistas en contra de Zuckerberg y el resto de miembros de la junta directiva por no prevenir la violación de datos. La red social también tiene que sumar el, que anima a los usuarios a borrarse su perfil, y a la aparición de a