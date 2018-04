Periodistas de RTVE envían mensajes a la presidenta del Congreso para que desbloquee la renovación

info Libre

Hola @anapastorjulian al final se convoca la semana que viene la reunión para poner en marcha el acuerdo de RTVE ? Estamos unos compañeros aquí hablando y hemos apostado que sí! Gracias! #ConsensoRTVE — Carlos del Amor (@cdelamor_) 13 de abril de 2018

Hola @anapastorjulian Me sumo a estas peticiones que acabo de ver de muchos compañeros para que no se dilate más la reforma de RTVE que han aprobado las cortes pero que sigue sin aplicarse. Cuando vengas por Pontevedra tomamos unas cañas y hablamos #ConsensoRTVE Abrazos Fortes:) — Xabier Fortes (@xabierfortes) 13 de abril de 2018

Hola @anapastorjulian. ¿Podemos contar con que convoque la semana que ciene mesa para sacar adelante el acuerdo de RTVE? Los trabajadores deseamos el cambio con el acuerdo de todos. Por favor, no lo dilaten si quieren una televisión de todos. ¡¡ Gracias !! — Marta Carazo (@mcarazoseb) 13 de abril de 2018

Hola @anapastorjulian! Pendientes de la convocatoria la semana que viene de las Mesas del Parlamento, para activar el consenso en RTVE que a tod@s beneficia! Muchas gracias! #ConsensoRTVE — David Picazo Molina (@dvd_picazo) 13 de abril de 2018

Nos sumamos a los deseos de nuestros compañeros y animamos a la presidenta del Congreso .@anapastorjulian a que convoque la semana que viene la reunión para poner en marcha el acuerdo de RTVE. Y animamos también al PP a que participe del acuerdo #ConsensoRTVE — C.Informativos TVE (@CdItve) 13 de abril de 2018

Hola @anapastorjulian ¿Al final se convoca la semana que viene la reunión para poner en marcha el acuerdo de RTVE ? Existe el consenso necesario para su renovación, la situación insostenible de #RTVE hace que tenga que ser inmediata. ¡Gracias! #ConsensoRTVE — UGT RTVE (@UGTRTVE) 13 de abril de 2018

Significadoshan insertado este viernes en las redes sociales decenas de mensajes dirigidos a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, con la petición de que se active la renovación de la dirección de RTVE bloqueada hasta este momento.El primer mensaje ha aparecido en la cuenta personal en Twitter del redactor de Cultura en TVE,, y ha tenido lugar, según ha podido saber, al término de una conversación en la redacción de Torrespaña.Durante este encuentro informal, al que, se ha comentado la frustración por el fracaso de la reunión el pasado miércoles del "Grupo de Trabajo", constituido por los portavoces de los grupos políticos en esta materia, en la que el representante del PP, Ramón Moreno, adujo no conocer el documento y, por lo tanto, no haber podido poner sus aportaciones. "Nos han querido marginar y aislar de esta nueva decisión".Sin embargo, tanto PSOE como Unidos Podemos y Ciudadanos desmintieron la versión de Moreno e insistieron en que el documento con las bases para que la renovación de RTVE pueda llevarse a cabo por medio de concurso público se les entregó a los populares "hace semanas". En esa reunión,al texto alegando "que no cumple con los requisitos legales".La sospecha de la oposición es que la presidenta del Congreso podría escudarse en que el día 24 ya está prevista una reunión ordinaria de la mesa conjunta Congreso-Senado y pida esperar para celebrar la siguiente reunión. De ser así,que barajan los grupos del acuerdo, que es que hubiera un nuevo presidente en RTVE antes de verano.Esta situación de bloqueo es la que lleva semanas causando la zozobra entre los periodistas de RTVE , manifestada reiteradamente por decenas de ellos en. La que ha tenido lugar en la tarde de este viernes, ha sido, según comentan a, una más, con la diferencia de que uno de los participantes, el citado Carlos del Amor, ha decidido llevar esa inquietud a las redes sociales con el mensaje dirigido a Ana Pastor.De inmediato, significados, muchos de ellos con amplia trayectoria en RTVE, han sumado los suyos propios siguiendo el lema insertado en el original de #ConsensoRTVE. Posteriormente, se han ido sumando representantes sindicales, comentaristas y simples espectadores, con la petición de que Pastor lleve el asunto a una nueva reunión este próximo día 19, sin más demora.