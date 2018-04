Ana Pastor convoca a las Mesas de Congreso y Senado el 26 de abril para decidir sobre el concurso que renovará RTVE

La presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, ha convocado una reunión de las Mesas conjuntas de Congreso y Senado para el próximo 26 de abril, un encuentro en el que se decidirá acerca del concurso público que deberá, cuyas bases y calendario ha pactado la oposición.Fue el grupo de trabajo creado en el seno de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de RTVE el que, la semana pasada, trasladó a Pastor el mandato de convocar a los órganos de ambas Cámaras para que fueran estos quienes tomaran una decisión.En la reunión de dicho grupo se intentó que el PP se uniera al documento acordado por toda la oposición que regularía el concurso público, y que fue registrado el pasado 3 de abril en el Congreso. Pero los conservadoresasegurando que no se le había comunicado el contenido del mismo con anterioridad y que tenía que estudiarlo.Esta actitud del PP ha supuesto numerosas críticas por parte del resto de partidos. En concreto, este martes el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido a este tema, en una entrevista en RNE, en la que ha acusado a la presidenta de ser quien "bloquea" este proceso. "La renovación de RTVE está en manos de la presidenta del Congreso. Hay que pedirle que. Hay una mayoría parlamentaria que le está pidiendo que desbloquee esta situación", ha declarado.Frente a estas palabras, Pastor, visiblemente enfadada, ha pedido a "" que "miren hacia otro lado" porque "si este proceso va retrasado, se debe exclusivamente a que los grupos no se pone de acuerdo".El acuerdo entre la oposición se alcanzó el pasado mes de marzo con el objetivo de desbloquear la situación que vivía esta renovación. En concreto, el proceso, cuando se terminó el plazo estipulado por la nueva Ley de RTVE –aprobada a finales de septiembre del año pasado– para elaborar el reglamento del concurso público.Los partidos no se habían puesto de acuerdo, hasta ahora, en el sistema de renovación. El PP nunca se ha mostrado dispuesto modificar ya la cúpula de la Corporación, mientras PSOE y Podemos apostaron, en un principio, por una renovación inmediata, dejando el concurso público para una segunda elección. Ciudadanos ha sidocomo única vía.