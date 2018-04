"Yo me voy el mes que viene", dice el presidente de RTVE en el Parlamento

La sesión de control parlamentario de RTVE de este martes se ha centrado, una vez más, en acusaciones de la oposición sobre manipulación y censura en los informativos. Y, de nuevo, el presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, ha negado esas malas prácticas, sin excluir casos como el de Informe Semanal, que no trató el caso Cifuentes hasta casi un mes después de que se produjera la primera información sobre su máster. Además de la reiterada negativa, Sánchez quiso demostrar que él está de salida en su actual puesto: hasta cuatro veces, y respondiendo a distintos parlamentarios y preguntas, insistió en que se irá. "Me iré antes del mes de junio, que acaba mi mandato, sería ridículo que, después de la que ha montado para echarme, lo hicieran después de que me hubiera ido", apuntó.Estas frases se incluyeron ya en la primera respuesta de Sánchez, dentro de la Comisión de Control de RTVE, tras la pregunta del parlamentario catalán Guillaumes i Ráfols en relación con el estudio que realiza el Parlamento Europeo sobre malas prácticas informativas en Televisión Española. En la intervención de Matilde Valentín (PSOE), que interpelaba sobre el tratamiento informativo del caso Cifuentes –"impecable", repitió Sánchez–, el presidente de la corporación aprovechó para decir:. Y tras volver a formular que sería ridículo que le echaran después de irse, remató: "Es cuestión de días, si no es la próxima semana será la siguiente en la que se produzca esa magnífica medida para que la luz y la transparencia vuelva a brillar en Televisión Española". Aún volvería a los mismos argumentos, con similares palabras, a otras dos preguntas de la oposición, tanto del PSOE como de Ciudadanos.Al margen de este asunto, los momentos de mayor confrontación se produjeron durante la intervención de Noelia Vera (Podemos), que acusó al programa Informe Semanal dey de omitir a eldiario.es como autor de la noticia. La parlamentaria destacó que no se emitieron opiniones de los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos y sí se entrevistó a periodistas de otros medios, además de pretender diluir las acusaciones contra Cifuentes con casos de otros currículos falseados. Sánchez afirmó –y mostró capturas de pantalla de emisiones de TVE– que sí se había citado a ese medio en otros espacios, y concluyó: "Informe Semanal no está para eso, está para explicar y elaborar un reportaje, no para ir citando fuentes. Fue impecable y objetivo". Respuesta que provocó la respuesta airada de Vera: "No nos tome usted el pelo; en TVE hay una clara falta de independencia".El resto de la sesión de control se llenó de respuestas elusivas, tanto cuando se le interpelaba sobre la práctica inexistencia de estudios para producción propia como cuando se le volvía a demandar sobre la no emisión de la segunda parte de la serie. Unos parlamentos que, como es habitual, cambiaron la elusión por la complacencia cuando se produjeron las intervenciones de los parlamentarios del Partido Popular.