Los representantes de la redacción de TVE expresan en Bruselas la necesidad de "recuperar cuanto antes la pluralidad e independencia"

Los representantes de la redacción de TVE han transmitido este miércoles a los partidos españoles presentes en el Parlamento Europeo la necesidad de "que son valores fundacionales del proyecto europeo". La petición ha tenido lugar en el curso de una visita a esa institución comunitaria, invitados por la presidenta de la Comisión de Peticiones,con la que han tratado la denuncia presentada en febrero sobre manipulación y censura en los informativos de la cadena pública. Wikstrom se ha mostrado –en palabras del presidente con Consejo de Informativos (CdI), Alejandro Caballero– ", y especialmente interesada con algunos de los ejemplos de malas prácticas documentadas por el CdI".En la visita a la alta institución europea han estado presente, junto al presidente del CdI, Alejandro Caballero, los vocales Gabriel López y Asunción Gómez Bueno. Al contrario que en ocasiones precedentes, el PP ha sido la primera formación que ha recibido a la delegación de TVE, que mantuvo un encuentro en la noche del martes conquién además de formar parte del Grupo Popular en la institución, es vicepresidenta de la Comisión de Peticiones. En la jornada de este miércoles han sostenido encuentros con delegaciones de PSOE, PNV, ERC, IU, Podemos y UPyD, además de la entrevista con la presidenta de la Comisión que les había invitado a Bruselas.Este es el contenido del comunicado sobre la visita:"Una delegación del Consejo de Informativos de TVE, órgano interno destinado a garantizar la independencia editorial de la televisión pública española, se ha reunido esta mañana en Bruselas con la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, dos meses después de que dicha comisión aceptase investigar la manipulación y censura de la información en RTVE. Cecilia Wikström se ha mostrado sensible con nuestra denuncia y especialmente interesada en los casos de manipulación que le hemos contado. Wikström nos ha animado además a defender y exponer en la propia Comisión de Peticiones nuestra denuncia con la que queremos conseguir que desde el Parlamento Europeo se inste al gobierno español a que tome medidas para que RTVE recupere la independencia y garantice la pluralidad; principios a los que está obligada la televisión pública tanto por la legislación española como por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la directiva europea 2010/13/UE.El Consejo de Informativos se ha reunido además con representantes de todos los partidos españoles presentes en el Parlamento Europeo; reuniones que han tenido lugar además el día antes de que las mesas del Congreso y del Senado decidan sobre la puesta en marcha del concurso público del que ha de salir el nuevo presidente de RTVE, un concurso acordado entre todos los grupos de la oposición (213 diputados frente a los 137 del partido que gobierna en minoría) y al que todavía se puede sumar el Partido Popular con sus propias aportaciones. Este concurso es vital para el futuro de RTVE porque el presidente de la radio y la televisión pública sería elegido por criterios profesionales y por consenso lo que garantizaría la independencia editorial de RTVE y pondría fin a un periodo de 6 años en los que la radio y la televisión pública ha sido puesta en numerosas ocasiones al servicio del partido que sustenta al gobierno como viene denunciado el Consejo de Informativos de TVE".Estos encuentros se producen en la víspera del reunión conjunta de las mesas de Congreso y Senado, que tendrá lugar a las cinco y media de la tarde de este jueves y que podría suponer el punto de arranque definitivo del proceso para renovar a la dirección de RTVE. Durante los últimos días se han producido declaraciones sgnificativas en esa dirección. El mismo martes, tal y como recogió, el presidente de la Corporación, José Antonio Sánchez, afirmaba en sede parlamentaria:"". Horas después era el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quién animaba a los grupos políticos "a ponerse de acuerdo de una vez para resolver la situación de RTVE".Dentro de la empresa, a las reiteradas iniciativas de los Consejos de Informativos y de las representaciones sindicales, se ha sumado en las últimas horas el grupo autodenominado MujeresRTVE, que se define como "un movimiento transversal,s a los que pedimos que dejen en manos de los profesionales, la gestión de los contenidos de RTVE con el objetivo de satisfacer las necesidades informativas y de entretenimiento de una ciudadanía plural y diversa". Este mismo miércoles han dado a conocer un manifiesto que reproducimos a continuación:"Las mujeres de RTVE vivimos días de esperanza e incertidumbre. Esperanza, porque si los partidos políticos cumplen su palabra, debería activarse de inmediato el mecanismo que permitirá elegir, por concurso público, el nuevo Consejo de Administración con su presidente o presidenta al frente. Sería algo más que volver a la ley del año 2006, modificada en 2012. Y para las mujeres de RTVE supondría un paso importante, porque consolidaríamos la independencia profesional que anhelamos y porque, por primera vez en la historia de la radio televisión pública, habría un Consejo de Administración paritario, con 5 de sus 10 miembros, mujeres.La reforma cuya puesta en práctica pedimos, fue aprobada hace casi un año por consenso y apelaba a la recuperación de la independencia de la Corporación RTVE y al pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Reconocía de facto que la radio televisión pública no es ni independiente, ni plural. Pero lo que iba a ser un trámite rápido se ha ido enrocando y el temor a un bloqueo, existe. De ahí la incertidumbre.A nosotras, las mujeres que apoyamos la reforma urgente de la Ley de RTVE, nos une una misma visión sobre la identidad de género. Padecemos las consecuencias del machismo, -el techo de cristal, la brecha salarial-, y no estamos dispuestas a seguir trabajando en condiciones de desigualdad.Porque es de justicia y porque estamos convencidas de que, en un oficio que tiene que ser socialmente responsable, nuestra mirada aporta una visión menos parcial de la realidad.Somos un movimiento transversal, ajeno a los partidos políticos a los que pedimos que dejen en manos de los profesionales, la gestión de los contenidos de RTVE con el objetivo de satisfacer las necesidades informativas y de entretenimiento de una ciudadanía plural y diversa.La gestión de los medios públicos ha generado un déficit democrático. Creemos que ha llegado el momento de mejorar y cambiar la situación.No hay un único responsable, pero el principio de compensación de las culpas, se ha traducido en un “y tú también” o en un “y tú más” y ha impedido cambiar el modelo.Han pasado 40 años desde que se aprobara la Constitución y urge superar una de las asignaturas pendientes de la democracia. Por eso reclamamos, desde una mirada igualitaria de género, unos medios públicos que cumplan con la misión encomendada. No es mucho pedir, porque la radio televisión pública o es independiente o terminará siendo irrelevante. Y los que creemos en los valores del servicio público para informar, educar y entretener desde la pluralidad, sabemos que es posible. Precisamente, porque sabemos lo que está en juego".