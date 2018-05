Los telediarios de TVE dedicaron al PP el triple de tiempo que a toda la oposición el día de la huelga del 8M

info Libre

Desequilibrio. En ambos telediarios se produce un desequilibrio a favor del Gobierno y del partido que lo sustenta. Las cifras son especialmente significativas en este caso: tres totales de la oposición por ocho de ministros y representantes del PP. En porcentaje, el TD1 les dedica el 75 por ciento del espacio, tres veces más que a todos los partidos de la oposición juntos. En el TD2 el reparto es muy similar: 72% frente a 28%. En la edición de las 21 horas, las declaraciones de Ciudadanos, Podemos y PSOE se recogen en una batería de totales sin off, de forma que no se matiza su postura ante la jornada de huelga, al contrario que la pieza dedicada a los populares europeos reunidos en Valencia, que al igual que el directo y la pieza del TD1, enfatiza los símbolos feministas que exhiben los políticos del Partido Popular: lazos morados y flores.





Un enorme "Gracias" de #MujeresRTVE

Tres declaraciones de la oposición y ocho de ministros o representantes del Partido Popular muestran, a juicio de los representantes de la redacción de TVE,relataron la jornada de la huelga feminista del 8M. En un informe, realizado por el Consejo de Informativos, y al que ha tenido acceso, se analiza el comportamiento de los informativos tanto este 8 de marzo como la jornada posterior y los días anteriores.Centrados en el día de la huelga y las posteriores manifestaciones, los telediarios de TVE dedicaron al PP. También resaltan la ausencia de testimonios de las mujeres en el TD1, así como la escasez de planos generales que mostrarán la magnitud de las manifestaciones, y se critica que se magnificarany se ignorara a CGT y CNT, sindicatos inicialmente convocantes de los paros en esa jornada. A continuación, reflejamos las principales conclusiones del informe:Se trata de un ejemplo más de manipulación entre las casi quinientas documentadas por el órgano de representación, muchas de las cuales han saltado en los últimos días a las redes sociales por medio de denuncias personalizadas bajo el lema #AsíSeManiulaRTVE, promovida por el colectivo MujeresRTVE, una organización transversal, que este jueves ha querido dar un enorme Gracias al insertar un comunicado, del que resumimos los puntos esenciales:"Gracias a quienes nos han ayudado, en un tiempo récord, a ser más visibles. Gracias a tod@s los que comparten nuestro firme compromiso con la igualdad de género y con la defensa de unos medios de comunicación públicos independientes, profesionales y de calidad. Y tenemos que dar las gracias, porque lo que está pasando no es sólo el resultado del trabajo de las mujeres de RTVE. En este viaje, estamos muy bien acompañadas.Gracias a las compañeras y compañeros de profesión que se han hecho eco de nuestra campaña, apoyándola y difundiéndola. Sin ell@s, todo hubiera sido más difícil y silente. Gracias a los Consejos de Informativos de RTVE por el trabajo que llevan haciendo desde hace más de diez años, avalando las buenas prácticas y denunciando las intromisiones, por razones extra profesionales, en nuestro trabajo. Y gracias, sobre todo, a la ciudadanía que empieza a ser muy consciente de que los medios públicos le pertenecen, aunque se hayan gestionado desde el Parlamento y desde las sedes de las formaciones políticas. Las redes sociales han sido nuestras aliadas y nos han permitido tener a día de hoy, 2 de mayo, casi 20.000 seguidores en Twitter. Todo empezó el 30 de abril, a las 7 de la mañana con un tuit que desde entonces ha tenido más de 13.000 RT y 1,3 millones de impactos. Después fue todo muy rápido, tanto como la indignación que sentimos. 24 horas más tarde llegó el viernes negro, al que seguirán otros muchos, mientras los partidos políticos no cumplan con su palabra. Los viernes, nos vestiremos de negro, una manera de recordar que nada va a detenernos".También este jueves, las secciones sindicales de CCOO y UGT en la empresa han lanzado mensajes de apoyo a la campañael primero afirma que "hasta que RTVE deje de estar secuestrada, todos los viernes de negro y con el lazo naranja en defensa de RTVE", mientras el segundo afirmaba: "Mientras siga el bloqueo a la renovación del Consejo de Administración y la presidencia de RTVE, todos los viernes vestidos de negro. No podemos permitir que persista esta situación de manipulación informativa, de destrucción estructural de la empresa, con un dirección que sigue tomando decisiones que ponen en grave peligro el presente y futuro de nuestra empresa".El Consejo de Informativos denunció además que desde la dirección sede la redacción para que no lucieran este viernes el lazo negro. "Consideramos inaceptables estos intentos de amedrentarnos y os damos nuestro respaldo, ha escrito el Consejo en una nota en el sistema interno de gestión de contenidos de la redacción.