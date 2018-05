TVE censura en sus informativos el "¡Os jodéis" dirigido a los pensionistas por parte de la jefa de comunicación del Gobierno

La frase de la secretaria de Estado de Comunicación,, en la que se refería a los pensionistas que el sábado pitaban y abucheaban a Mariano Rajoy, decía textualmente: "¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: Pues os jodéis!". Esta frase no apareció en el Telediario Fin de Semana del sábado. Y eso que la visita del presidente del Gobierno a Alicante abrió el informativo. En la noticia si hacían notar, levemente, los silbidos de los manifestantes y nada se dijo de la frase de la responsable de Comunicación del Ejecutivo.En la mañana de este lunes, la ausencia del exabrupto era comentada en la redacción para destacar como "una vez más no damos". Pero fue a primera hora de la tarde cuando el periodista Ricardo Pomares escribía en su cuenta de Twitter este comentario: "Nos censuran el vídeo en el que la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, descalifica los pitos y abucheos a Rajoy en Alicante...", y añadía los lemas #AsíSeManipula, @CdeItve, @RTVEValencia, @MujeresRTV$E, #sosRTVE y #DefiendeRTVE.Ante esta denuncia explicita, el Consejo de Informativos ha iniciado una investigación con preguntas a la dirección sobre este asunto y sobre el que en la información emitida se pasara de puntillas sobre el abucheo al presidente, cuando en otras ocasiones se ha destacado ese tipo de incidentes al afectar a personajes de la oposición comoEntre los periodistas de Torrespaña se recordaba cómo sí se dio un comentario similar cuando la entonces diputada, Andrea Fabra, exclamó desde su escaño: "Muy bien, muy bien, ¡Que se jodan", en referencia a los parados, a los que se les recortaban algunas prestaciones en la ley de reforma laboral que ese día aprobaba el pleno del Congreso. Para alguno de los presentes, que sí se diera aquel incidente, y no el ocurrido este sábado, es "una clara muestra de queno ha hecho sino aumentar durante el mandato del PP".