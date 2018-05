"No cambies de canal", respuesta de los trabajadores a Montoro y al Gobierno en un nuevo #ViernesNegro

Dedicado a @towerina , Arantxa Torres, nuestra compañera del CT de Valencia, que presentó su dimisión, por no aceptar la censura que le imponían. Gracias ! @MujeresRtve #ViernesNegro3 pic.twitter.com/yYT3nib4Iq — alicia gómez montano (@aliciagmontano) 11 de mayo de 2018

No, Sr. Montoro. La solución no es cambiar de canal, sino que RTVE vuelva a ser un referente con información independiente y rigurosa. Rosa María Calaf también se une al #ViernesNegro3. Todo nuestro apoyo a los profesionales que siguen en lucha. #YoDefiendoRTVE #NoCambiesDeCanal https://t.co/4rJrGJHl8L — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de mayo de 2018

"No cambies de canal" ha sido el lema más escrito y coreado en las concentraciones de trabajadores de RTVE en este tercer #ViernesNegro , surgido para exigir que se desbloquee el cambio en la dirección de la empresa, y que, en la jornada de este viernes ha querido contestar al ministro Montoro cuando, en sedes paralamentarias, respondía a las críticas de la oposición por la parcialidad de RTVE con un "Cambie usted de canal".Aunque estos actos de protesta, convocados de manera unitaria por los Consejos de Informativos y las secciones sindicales de CCOO, UGT, CGT y CNT, han tenido lugar a las doce de la mañana, desde primera hora se han multiplicado, a través de las redes sociales losdesde los distintos departamentos y centros de la empresa, organizaciones transversales como #MujeresRTVE, trabajadoras y trabajadores a título personal, equipos desplazados a exteriores. Desde fuera de la empresa insertaban mensajes de apoyo líderes políticos, como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Noelia Vera, o Ada Colau, ex-trabajadoras de RTVE (Pepa Bueno, Rosa Calaf, Carmen Sarmiento, o Gemma García), personajes del mundo de la cultura, o representantes de organizaciones profesionales como Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras, o Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).Como en viernes anteriores, el lema #ViernesNegro3 se ha situado a la cabeza de las tendencias de Twtiter, ya que han sidocon esa referencia, a la que acompañaban fotos, vídeos, collages, y alusiones como #DefiendeRTVE, o #sosRTVE."Alguien puede pensar que nos acabaremos cansando –dice Alejandra Martínez, del Consejo de Informativos de RNE–, pero tiene poca pinta de que eso ocurra; cuantos más viernes negros pasan, más nos recargamos de fuerza dándonos las manos unas a otros. Las concentraciones, las fotos que van colgando unos y otros de aquí y allá, los apoyos tan variados que estamos recibiendo... es francamente emocionante. Y todo por un objetivo tan limpio como alcanzar una radiotelevisión pública de todos, alejada de cualquier partidismo. Los ciudadanos deben saber que trabajamos mucho mejor que protestamos. Se vió en la foto del otro día en el Congreso, se ve eny se ve aquí dentro: se acabó la Radiotelevisión Española dependiente del gobierno de turno. Yo creo que más pronto que tarde los únicos que faltan se van a subir al barco; y estamos deseando, porque les necesitamos. Lo de que no queremos ser de nadie, sino de todos no es una forma de hablar: Nos lo creemos".Por su parte, Alejandro Caballero, del Consejo de informativos de TVE, afirma que "hoy hemos coreado "no cambies de canal" porquey para todos. seguiremos de negro hasta que la renovación y la regeneración democrática se desbloquee en la radiotelevisión pública. En la Europa que queremos construir es una anomalía democrática que la radiotelevisión pública sea instrumentalizada al servicio de estrategias de comunicación del Gobierno o de su partido. así lo expondremos la semana que viene en Bruselas ante la Comisión del Parlamento Europeo, y así lo están recogiendo los medios de comunicación internacionales. La foto del martes pasado ante el Congreso: todo el arco ideológico del Parlamento detrás de una idea de RTVE democrática, plural, neutral y al servicio de la sociedad. Solo falta que el PP se anime a participar del acuerdo y disipe cualquier duda sobre sus intenciones de bloquearlo, o no".