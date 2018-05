Las asociaciones de periodistas piden el desbloqueo sobre RTVE

Por fin ha llegado el apoyo que estábamos esperando. La @aprensamadrid urge a que se desbloquee la renovación de la cúpula de #RTVE.

Ya no se trata de acreditados periodistas que, a título particular, han realizado declaraciones de apoyo a las demandas de los trabajadores de RTVE. Este lunes, ha sido lalas que se han sumado a la petición para que. En sendos comunicados a la opinión pública, estas organizaciones profesionales se unen a la realizada la pasada semana por Reporteros Sin Fronteras y a la que tuvo lugar este sábado por parte de la Federación Internacional de Periodistas.La FAPE, que reúne a las asociaciones provinciales de cualquier punto de España, señala suque reclaman el levantamiento del bloqueo de la reforma que establece el sistema de elección por concurso público del presidente y de los miembros del Consejo de administración de la corporación". Tras recordar que el acuerdo fue aprobado en septiembre, considera que "el bloqueo de la reformaen la elección parlamentaria de sus órganos, un objetivo que debe asegurar la independencia que vienen exigiendo sus periodistas". La asociación recuerda los grupos parlamentarios que, "como promotores de leyes, tienen una especial responsabilidad en la defensa de unos medios públicos respetuosos con el pluralismo de la sociedad, como establece el mandato constitucional". El escrito finaliza reiterando que "la FAPE siempre ha respaldado la existencia de unos medios públicos tanto estatales como autonómicos, y con unapara que puedan cumplir su función de servicio a los ciudadanos".La APM coincide en que "en las actuales circunstancias políticas que vive nuestro país resulta más necesaria que nunca la existencia de una RTVE sólida, imparcial,que ahora se registran para que pueda cumplir adecuadamente el servicio público que tiene encomendado". Para ello, "insta a acelerar al máximo la presentación de los estudios jurídicos que el PP considera inexcusables para pactar definitivamente con los demás grupos de la Cámara las bases y los requisitos del concurso que ya fue pactado en el mes de septiembre pasado y que siete meses después no se ha hecho operativo. En consecuencia, la APM requiere a los servicios jurídicos de ambas Cámaras que han recibido el encargo por parte de la presidenta del Congreso y de la Mesa del Senado de garantizar que todas la condiciones y requisitos contenidos en el acuerdo y en el reglamento que lo desarrolla, que proporcionen sus dictámenes con la mayor celeridad posible, sin perjuicio de su rigor, para que se desbloquee una situación que se arrastra desde hace meses y que, en las condiciones actuales, no hace sino perjudicar a la radiotelevisión pública,".Ambos comunicados han sido bien recibidos por el colectivo @MujeresRTVE que, sin embargo, ha resaltado en su cuenta de Twitter la tardanza en ser emitidosEn un plano más institucional,, tal y como declara Alejandra Martínez, portavoz del de RNE: "Nosotros agradecemos todo apoyo al desbloqueo, llegue cuando llegue. Al final, lo fundamental es que la exigencia de una radiotelevisión pública plural e independiente sea un clamor. Por eso, aprovechamos para agradecer el respaldo que han mostrado ya distintos organismos, personalidades y ciudadanos de a pie y pedimos a todos los demás que se sumen. Porque, insistimos,".Tajante en la denuncia contra el PP se ha situado la Federación Internacional de Periodistas, que ha elaborado, a instancias de su miembro español, Paco Udije, este duro comunicado: "El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) expresa suimpulsada por mujeres periodistas de la radiotelevisión pública española y por sus comités de informativos. Seguidas por sus colegas masculinos, la mayoría de las periodistas y presentadoras, así como la mayor parte de los periodistas de RTVE, han optado por vestir de negro todos los viernes, sobre todo cuando tienen que aparecer en pantalla. Lo hacenimpulsados por sus jefes inclinados a favorecer el punto de vista del gobierno en las distintas redacciones. Dicha campaña trata de oponerse a las continuas órdenes que reciben para intentar disminuir o silenciar a quienes critican la corrupción y los puntos de vista del Partido Popular (PP), el partido del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La campaña reclama también la vuelta al consenso de todas las fuerzas parlamentarias para avanzar hacia una RTVE abierta y sostenible, incluyendo también un sistema transparente de elección del Presidente y de los miembros del Consejo de Administración de la radiotelevisión pública".