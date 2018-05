"La mejor respuesta del Gobierno a Europa sería desbloquear RTVE", afirman los periodistas de la cadena pública

La decisión del Parlamento Europeo de seguir investigando las denuncias de la redacción de TVE sobre manipulación y censura, así como la petición por escrito al Gobierno español para que aporte información sobre el asunto, ha causado honda satisfacción entre la redacción. Su órgano de representación así lo ha hecho constar enen el que declaran su "valoración positiva".Fuentes de ese organismo institucional han declarado que al margen de ese escrito, consideran que "lo ocurrido ayer, con ser muy importante, es solo un paso más en el camino de conseguir una radio y televisión pública al servicio de todos los ciudadanos. Por ello, nuestra meta más importante no es solo que se desbloquee su ruta parlamentaria, sino que se haga, sin excepción alguna, tal como ocurrió con la aprobación unánime de la nueva ley el pasado septiembre; esa unanimidad, que deseamos, sería la mejor garantía de futuro para RTVE":Este es el texto del comunicado:"El Consejo de Informativos de TVE valora positivamente la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre su solicitud en defensa de la objetividad, pluralidad e imparcialidad en la radiotelevisión pública española. No sólo no se da carpetazo a las denuncias de este órgano institucional de la Corporación. El Parlamento Europeo ha encontrado motivos suficientes para seguir investigando y solicitar por escrito información al Gobierno español sobre la situación de TVE en lo que respecta a la falta de independencia, neutralidad y pluralismo en sus programas informativos.Para este Consejo la mejor respuesta que podría ofrecer el gobierno español es la de solicitar el desbloqueo de la renovación de la cúpula de RTVE en cumplimiento de la reforma legislativa del pasado septiembre y, con el acuerdo de todos los partidos políticos, proceder a la elección de un nuevo Consejo de Administración atendiendo a criterios de mérito profesional y proyecto de futuro.El Consejo también valora muy positivamente el hecho de que la Comisión europea haya puesto en marcha una reforma legal para que el ejecutivo de la Unión pueda velar, como gobierno europeo, por la independencia profesional en las televisiones públicas".No obstante, mientras persista la actual realidad, la intención de los representantes profesionales y laborales del conjunto de RTVE esde protesta en las que están implicados, junto a movimientos como #MujeresRTVE.Precisamente este viernes tendrá lugar una nueva jornada de #viernesnegro , en su cuarta convocatoria que vestirá de luto a buena parte de la plantilla y que se visualizará en los diversos informativos del día. En paralelo, esta organización trasversal de mujeres sigue recibiendo testimonios de ciudadanos y personalidades del mundo político y profesional que se adhieren a la campaña con fotos y pequeños vídeos de apoyo, algunos de los cuales