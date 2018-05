Zuckerberg se reunirá el 22 de mayo a puerta cerrada con los jefes de los grupos del Parlamento Europeo

The Conference of Presidents of the European Parliament will meet on 22 May at 17.45 with Mark Zuckerberg to discuss the use of personal data of millions of #Facebook EU users. After the meeting @EP_President Tajani will inform media of the discussions. Details will follow. — Jaume Duch (@jduch) 17 de mayo de 2018

Glad that Mark Zuckerberg accepted invitation from @Europarl_EN and will come to Brussels to answer European questions on privacy. Pity this will not be a public hearing. There are more EU users on FB than there are in the US & Europeans deserve to know how their data is handled. — Věra Jourová (@VeraJourova) 16 de mayo de 2018

This is a decision of the Conference of Presidents .It is not your job to control and criticize the @Europarl_EN — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 16 de mayo de 2018

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb — Antonio Tajani (@EP_President) 16 de mayo de 2018

Mark Zuckerberg ha dado marcha atrás y, finalmente,para dar explicaciones sobre el escándalo de Cambridge Analytica que había recopilado ilegalmente datos de 87 millones de usuarios -unos 2,7 millones de europeos y 136.985 individuos en España-. Así lo anunció este miércoles el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.Ni 24 horas después, el portavoz Jaume Duch ha confirmado que la reunión será. Se tratará de una reunión. Tajani informará a los medios de comunicación sobre el resultado de la misma una vez que haya finalizado.El formato de esta audiencia ha levantado algunas, incluso entre los jefes de los grupos políticos que deben acudir al encuentro con el fundador de Facebook. "Mark Zuckerberg debe comparecer ante la comisión de Justicia del Parlamento Europeo, no a puerta cerrada, de forma que podamos tener un debate abierto y transparente sobre cómo Facebook está utilizando nuestros datos", ha escrito el líder de los socialistas en la Eurocámara, el alemán Udo Bullman. También ha criticado el formato el líder de los liberales del Parlamento Europeo,"Debe ser una audiencia pública. ¿Por qué no un Facebook Live?", se ha preguntado irónicamente en Twitter.Incluso la comisaria de Justicia,. "Hay más usuarios de Facebook en la UE que en EEUU y los europeos se merecen saber cómo se gestionan sus datos", ha escrito la checa en Twitter. Tajani ha contestado a la comisaria en un mensaje en el que le recordó que se trata de una decisión que ha tomado la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara. "No es tu trabajo controlar y criticar al Parlamento Europeo", ha subrayado el italiano.A través de un comunicado que recoge Europa Press, Tajani explicó el miércoles que el empresario tecnológico, además de con el presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. "Nuestros ciudadanos merecen una explicación completa y detallada", afirmó el presidente, que ha celebrado la decisión de Zuckerberg "de aparecer en persona ante los representantes de 500 millones de europeos". "Es un paso en la dirección correcta para restaurar la confianza", señaló.Además, los líderes de los grupos políticos de la Eurocámara, reunidos en la Conferencia de Presidentes, han decidido organizar una audiencia entre Facebook y otras partes implicadas para "analizar más profundamente". En particular, harán hincapié en el"La prioridad del Parlamento es asegurar el correcto funcionamiento del mercado digital, con un alto nivel de protección de los datos personales, reglas efectivas en propiedad intelectual y protección de los derechos de los consumidores", ha señalado Tajani. El presidente del Parlamento Europeo también ha añadido que, incluyendo noticias falsas o contenido ilegal.Ante la negativa inicial de Zuckerberg y tras su presencia en el Capitolio de EEUU durante dos días, la Eurocámara, de manera unánime, pidió el pasado mes de abril al CEO de la compañía californiana que compareciera en el Pleno para explicar "detalladamente" la política de privacidad de la plataforma y las prácticas que hicieron posible que Cambridge Analytica consiguiera de forma ilegal los datos personales de usuarios para apoyar la campaña presidencial de Trump y el 'sí' en el referéndum del Brexit