Zuckerberg vuelve a pedir perdón en Bruselas pero solventa sus explicaciones en menos de diez minutos

Mark Zuckerberg ha repetido ante el Parlamento Europeopor el escándalo de Cambridge Analytica . Después de un tira y afloja entre el fundador Facebook y el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani , sobre si acudir o no, el líder de la red social ha asumido su responsabilidad en la filtración de datos de 87 millones de usuarios —, la injerencia en las elecciones y la propagación de las fake news aunque ha dejado en el aire muchas de preguntas interpuestas por los parlamentarios europeos."No hemos tomado cuenta suficiente de nuestras responsabilidades. Eso fue un error y lo siento", ha asegurado Zuckerberg en su discurso al comienzo de una sesión que inicialmente iba a ser a puerta cerrada pero que finalmente se ha retransmitido por internet tras la presión de los diferentes grupos políticos. ", pero estoy decidido a llevar a cabo cambios, aunque llevará tiempo", ha admitido el líder de Facebook con unas palabras que recordaban a las pronunciadas durante su presencia pasado mes de abril ante el Senado y el Congreso de EEUU en dos jornadas de diez horas en total.Zuckerberg tambiénnecesarios, aunque ha explicado que gran parte de ellos llevan funcionando desde 2014 . "Lo que queremos ahora no es solo reaccionar. Lo que hacemos es tener un enfoque mucho más proactivo: no estamos sentados para que nos digan qué está mal, sino que tomamos la iniciativa antes de que nos avisen si hay algún aviso", ha asegurado el fundador de la plataforma.Sin embargo, ha incidido en que en Facebook son conscientes que "en los últimos años no hemos hecho lo necesario para evitar que estas herramientas que hemos construido se utilicen para hacer daño también". Aunque Zuckerberg ha añadido que, pero continuamos trabajando en mejorar nuestras herramientas tecnológicas" porque para la red social lo importante no es "maximizar nuestros beneficios" sino "mantener a la gente segura".Entre las medidas que implantará Facebook, además de las que ya ha puesto en marcha, se encuentran, llegando hasta los 20.000 empleados en 2018 o el desarrollo de lo que el líder de la red social ha llamadoque permitirá, como en los navegadores, borrar cookies e historial de la plataforma para así evitar el seguimiento de la actividad del usuario.En relación a la injerencia en los comicios electorales y con la vista puesta en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo año,. "No estábamos preparados para la actuación coordinada que se dio, pero ahora estamos trabajando para atajar este problema y hemos mejorado mucho", ha indicado ya que estaban más preocupado en combatir ataques de phishing o malware.Ayudado por el formato de la reunión, después de la intervención inicial del CEO de Facebook, los europarlamentarios han efectuado su retahíla de preguntas uno detrás de otros. Así, y tras casi hora y media de sesión, un apurado Zuckerberg —según ha explicado Tajani al final, el empresario tenía que coger un avión—por lo que sus respuestas han sido a grandes rasgos y ha dejado muchas sin contestar.Zuckerberg ha aprovechado su turno de respuesta para repetir que Facebook siempre paga sus impuestos en los países en los que operan y para volver a esquivar la cuestión sobre una posible regulación: "". También ha respondido a las acusaciones de monopolio señalando quey en el que el usuario tiene muchas opciones.Asimismo, ha sacado tiempo para responder a uno de los más duros en sus preguntas: al británico Nigel Farage, que le preguntó si reconocía que la red social no es una plataforma imparcial para todas las ideas. "", ha asegurado.Aunque también ha dado cuenta del plan de Facebook para combatir las noticias falsas y las cuentas falsas , Zuckerberg se ha dejado por el camino responder a, cómo recopilan datos de usuarios que no tienen perfil en la red social, cómo funciona su misterioso algoritmo, odespués de nacer como una herramienta para puntuar a mujeres por su aspecto físico.Ya ante los medios, Tajani ha explicado que fueron los presidentes de la Eurocámara fueron los que eligieron el formato del encuentro de Zuckerberg: "Se podría haber hecho más largo, pero nadie se pronunció al respecto. Sin embargo, conseguimos que se retransmitiera en directo". Eso sí, ha asegurado queque han quedado en el aire aunque no se ha fijado una fecha concreta.La comparecencia de Zuckerberg en Bruselas se produce justo en la semana en la que entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos . Aprobado en 2016, el texto deroga la antigua directiva europea en esta materia y busca. Sobre todo para poder adaptar el marco jurídico a los nuevos retos derivados de la "rápida evolución tecnológica y la globalización". "La magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales ha aumentado de manera significativa", señala en sus considerandos.