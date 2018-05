El presidente de RTVE califica de "minoritaria" la masiva movilización de sus periodistas contra la censura y manipulación

"Si esto fuera una empresa privada, y yo fuera su presidente,, porque se lo merecen. Son los responsables principales del liderazgo de los informativos de TVE. Son excelentes profesionales, a los que se rifarían las empresas privadas y no merecen sus actuales sueldos, sino bastante más". Con estas palabras ha justificado este martes en el Parlamento el presidente de RTVE,, los sobresueldos abonados a Carmen Sastre (directora de Contenidos) y José Gilgado (responsable de informativos diarios).Sánchez ha reiterado la defensa de estas retribuciones, que este martes adelantaba el portal Vertele , y a la que se habían referido en sendas intervenciones los diputados Joan Baldoví (Compromís) y José Zaragoza (PSOE), aunque en ningún caso la cuestión figuraba entre las preguntas presentadas.En la misma sesión de la comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, el presidente de la corporación ha calificado de "" al colectivo de trabajadores que protestan cada viernes masivamente vestidos de negro contra la manipulación informativa y el bloqueo parlamentario para renovar la dirección de la empresa.En la sesión de este martes, los portavoces de todos los grupos de oposición han formulado de manera unánime una misma cuestión: "Consideración del presidente de la Corporación RTVE sobre si la imagen institucional que se está transmitiendo, debido al bloqueo del PP, es la más adecuada teniendo en cuenta que es un servicio público". Y para todos, con matices, ha tenido Sánchez la misma respuesta: "No soy yo el que bloquea la puesta en marcha de la ley aprobada en septiembre". E incluso ha ido más allá al acusar a la oposición dedurante meses para terminar con esa situación. De poco sirvió que parlamentarias como Noelia Vera (Podemos) le pidiera asumir alguna vez las críticas: "¿No siente nada al ver a los trabajadores protestar en las jornadas de #ViernesNegro, o ante la actuación del Parlamento Europeo? El PP le está utilizando para su propia propaganda. ¿No seal ver las condenas contra la manipulación que reflejan los medios extranjeros y organizaciones profesionales tanto de España, como internacionales?"A continuación, Guillermo Díaz (Ciudadanos) afirmó que "hoy está muy tocado el prestigio de RTVE.para los contribuyentes y los propios trabajadores. Están permanentemente a favor del Gobierno. No hay más que ver cómo les jalea el Grupo Popular, lo que demuestra lo que hacen". Por su parte José Miguel Camacho (PSOE) advirtió a Sánchez de que no está en esta Comisión para controlar a los parlamentarios, sino para responder a sus preguntas: "No le tiene que extrañar que todos los grupos le sometamos a la misma cuestión. Usted ha hecho un gran papel al servicio del PP. Usted sabe lo que ha ocurrido estos seis años. No cambiamos la ley para echarle a usted sino para poner RTVE al servicio de los ciudadanos".El presidente de la Corporación cerró este bloque al insistir ante Camacho que "yo no tengo que explicar el bloqueo. Me gustaría que el final de junio, que termina mi mandato, estuviera todo cumplido, o yo me fuera a comprar tabaco (ya me entiende usted).".Otro punto controvertido fue el relativo a la censura de los audios de la secretaria de Estado de Comunicación , en los que denostaba una protesta de pensionistas en Alicante. A la pregunta del diputado Baldoví, el presidente afirmó que la decisiones las toman los directivos de Informativos, momento en que el parlamentario exclamó: "Ahora me explico lo de los sobresueldos", para contraponer la actitud censora de esos directivos con la dignidad de dimitir com hicieron el jefe de Informativos en la Comunitat Valenciana y a la editora del espacio en el que se impidió que fueran emitidos esos audios.Sánchez se apoyó en la afirmación del diputado de que se había actuado al revés que el resto de medios, para asegurar que los principales diarios en papel, razonamiento desmontado por el diputado Juan Carlos Campos (PSOE) cuando, en su intervención sobre el asunto, afirmó que sí fueron emitidos en el resto de televisiones: "Asuma su responsabilidad, dimita, o tome medidas para que no se repita esta manipulación, que es una forma más de corrupción".