La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), junto con sus organizaciones hermanas de Portugal, Bélgica e Italia, ha decidido, solicitando una compensación de, al menos,Así lo ha anunciado este miércoles 30 de mayo la organización española, que ha detallado la demanda colectiva "no se limitará solo a los usuarios afectados por el escándalo de Cambridge Analytica , sino que representará a todos los usuarios de Facebook en España". Es decir, y según los últimos datos de la red social, en España hay 17 millones de usuarios diarios y 23 millones mensuales."Al haber permitido una gran recopilación e intercambio de datos de sus usuarios sin que estos hayan sido informados ni expresado su conformidad expresa,", ha argumentado la OCU. Aunque ha indicado que será la Justicia quien, en última instancia, evaluará el daño y calcule la indemnización, a su juicio ésta no debería ser inferior a los 200 euros "teniendo en cuenta los beneficios comerciales que Facebook ha obtenido con los datos de sus usuarios y la infracción que ha cometido en la protección de los mismos".Según OCU, el escándalo de Cambridge Analytica "es solo un ejemplo de un modelo de negocio mucho más amplio" por parte de Facebook, en el que los datos se recopilan y se utilizan sin que los usuarios hayan dado su consentimiento expreso ni hayan sido informados al respecto. Asimismo, la Organización cree que, a pesar de que, la red social "no tiene ninguna intención" de compensar a los usuarios por el uso indebido de sus datos.La OCU ya solicitó el pasado mes de abril a Facebook que aclarara cómo iba a compensar a los usuarios españoles afectados por el uso indebido de datos. Se producía días después de que saltará el escándalo sobre Cambridge Analytica . La consultora británicapara apoyar la campaña presidencial de Trump y el 'sí' en el referéndum del Brexit.Para que los usuarios de Facebook puedan estar informados sobre los avances de esta acción, OCU ha abierto una campaña en su página web: www.misdatossonmios.org , en la que también solicita el apoyo de los consumidores para impedir que las empresas puedan seguir disponiendo de sus datos sin su consentimiento y utilizarlos en su propio beneficio.