"CambienRtveYa" y "JASniunminutomás" claman los trabajadores de RTVE en el sexto #Viernesnegro

Un presente lleno de incertidumbre

Por sexto viernes consecutivo en RTVE vamos de negro. A los políticos, a TODOS, les decimos: #CambienRTVEya RTVE no merece un presidente como J.A. Sánchez #jasniunminutomas ni una dirección de Informativos que acumula denuncias por manipular y censurar #ViernesNegro6 @CdItve pic.twitter.com/8wwmLoD6GA — Lara Prieto (@PrietoAlvela) 1 de junio de 2018

RTVE se viste de negro un viernes más –ya es el sexto– contraa la renovación de su dirección. En esta jornada, las frase más repetidas en redes sociales, y coreadas en las concentraciones de trabajadores han sido "CambienRtveYa" y "JASniunminutomás" [JAS es el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez] , mientras se mira hacia la reunión del martes en el Congreso, donde se podría por fin arrancar el desarrollo de la ley aprobada en septiembre para elegir una nueva dirección. En cualquier caso, el próximo día 22 finaliza su mandato el actual presidente de la Corporación, circunstancia que abre la posibilidad dey una presidencia provisional y rotatoria de los miembros del Consejo de Administración que, por otra parte, tienen ya consumido su periodo de vigencia.No obstante, para los colectivos sindicales, profesionales y transversales de RTVE, los sustancial es que la empresa esté al servicio de los ciudadanos, y no del poder político. Así lo demanda en su manifiesto el movimiento MujeresRTVE:"Este viernes en el que la política española vivirá un día decisivo queremos que todos los partidos escuchen alto y claro lo que tenemos que decirles:#CambienRtveYa y trabajen por unos medios de comunicación públicos independientes, plurales y despolitizados. La manipulación también es corrupción, ha dicho Pedro Sánchez durante el debate de la moción de censura, aunque no es una frase suya, ya la pronunció hace tiempo un compañero de TVE al que la dirección intentó expedientar por ello. Es el momento del consenso, de la negociación y, sobre todo, de la democracia en mayúsculas, que necesita más que nunca una radio, televisión y web públicas libres.Ha llegado el momento de pasar a la acción. Por eso volvemos a vestirnos de negro y pedimos a tod@s los ciudadan@s que nos apoyen como lo han hecho hasta ahora, y como lo hace muy especialmente este viernes el actor Pepe Sacristán: “Me sumo al negro de los viernes por una televisión pública, libre e independiente. Señores políticos ya está bien”. Ya está bien de censurar noticias, de tertulias sesgadas, de olvidar la perspectiva de género.Y ya está bien de que José Antonio Sánchez siga al mando de RTVE: el presidente que acumula más denuncias de los profesionales por manipulación y el que menos ha cuidado las formas como nos volvió a demostrar esta semana jactándose de aparecer en los papeles de Bárcenas. No nos representa: #JASniunminutomás Y a José Antonio Sánchez, que intenta desacreditar este movimiento por el cambio de RTVE asegurando que sólo somos unos pocos, le volvemos a decir parodiando sus palabras: #YoSoyunaMinoriaMinoritaria. Cuente. Una imagen vale más que mil palabras".Por su parte, el Consejo de Informativos de TVE lanza el siguiente mensaje: "Acaba de ser investido un nuevo presidente del Gobierno y nuestro mensaje sigue siendo el mismo: una RTV plural, veraz, objetiva e independiente del poder político. Mientras no lo consigamos seguiremos". Una actitud y unas palabras secundadas por sindicatos de la Corporación como UGT, CCOO, CGT, o CNT.Todos ellos coinciden en la necesidad de la salida del actual presidente, como paso imprescindible para el cambio. Así lo resumía en su escrito MujeresRTVE cuando afirma que "José Antonio Sánchez pasará a la historia de la Corporación por varios motivos. El primero, por ser el presidente de RTVE que acumula más denuncias de los profesionales por manipulación y malas prácticas informativas. El segundo, porque gracias a su reputada gestión, el Parlamento Europeo ha pedido explicaciones al Gobierno sobre la manipulación en RTVE y por último, por ser el presidente de RTVE que menos ha cuidado las formas. Sánchez tiene el dudoso honor de haber estado al frente de RTVE, cuando en el año 2003. Cuando regresó a la Corporación se enfrentó a los Consejos de Informativos, tratando de desacreditarlos y comparándolos, en sede parlamentaria, con el servicio secreto de Stalin"."Esta semana se superó a si mismo –continúa el escrito–. Primero calificó de “minoría minoritaria” las protestas de los llamados viernes negros que reclaman la puesta en práctica de la reforma de RTVE acordada por las fuerzas políticas. Y más tarde, al ser preguntado por su aparición en los papeles de Bárcenas, contestó con orgullo que había cosas peores. Se ha pasado cuatro años afirmando que no iba a tomar ninguna medida para preservar la independencia de RTVE –de hecho se jactó en la Cámara baja de “votar al PP y seguir votando al PP”–, porque no hacía falta. Ni los españoles ni los trabajadores de RTVE se merecen a alguien como José Antonio Sánchez. No podemos tener al frente de la Corporación ay que nos abochorna con sus comentarios en sede parlamentaria. Por eso le pedimos que no agote su mandato y que ni siquiera nos haga el favor de seguir de Consejero. Las mujeres de RTVE nos sumamos a al comunicado de los Consejos de Informativos de TVE, RNE y RTVE.es para exigir su dimisión".La situación está muy lejos de una solución rápida; la reunión, el martes 5, de la Mesa del Congreso, pero, aunque así fuera, se abriría un periodo, no inferior a dos meses, para elegir un nuevo Consejo de Administración que reflejara la actual representación política en el Parlamento. Entre tanto, el día 22 concluye el mandato de José Antonio Sánchez como presidente, aunque podría continuar como miembro del Consejo actual. Un Consejo designado cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta, y en el que figuran seis miembros designados por el PP, uno por Convergencia Democrática de Cataluña (partido hoy inexistente), otro más propuesto por el PSOE, y otro por IU.Todos ellos tienen agotado su mandato, por lo que continúan "en funciones". Se volvería, por tanto, a una situación de provisionalidad, similar a la que tuvo lugar al final del gobierno Zapatero, cuando dimitióde la presidencia de RTVE, y se dio paso a una presidencia rotatoria de los miembros del Consejo. En aquella ocasión, el dictamen de los letrados del Parlamento convertía a la presidencia en una figura inoperante, ya que no podía proponer cambio alguno que tuviera transcendencia legal o económica.Precisamente en esa inacción de 2011 encontró el gobierno Rajoy coartada para cambiar la ley y apoderarse con su mayoría absoluta parlamentaria de RTVE y designar una dirección al servicio de sus intereses políticos y electorales. Ahora, y a pesar del triunfo de la moción de censura que ha derribado a Mariano Rajoy, la correlación de fuerzas en el Parlamento, por lo que el Partido Popular podrá bloquear cualquier iniciativa de cambio, sobre todo gracias a la mayoría absoluta de que dispone en el Senado.Ante esa realidad en las instituciones que han de decidir el cambio en RTVE, los trabajadores reafirman; nadie entre los convocantes ignora que el PP solo accederá al cambio en este medio público si la presión interna, apoyada por organizaciones profesionales, y la propia opinión pública de los ciudadanos, les obliga a ello.