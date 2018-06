Los periodistas de TVE denuncian más de 50 nuevos casos de censura y manipulación entre enero y marzo

Entre los primeros destaca el tratamiento que los telediarios ofrecieron a las informaciones sobre la pieza valenciana del juicio del caso Gürtel por la presunta financiación ilegal del Partido Popular en las elecciones a esa comunidad autónoma y que, según el órgano de representación de la redacción, "en la edición dellas declaraciones de Francisco Correa , cabecilla de la trama, en las que implicaba al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. También es significativa la información sobre el impacto económico de la muerte de un mantero en Lavapiés (Madrid). La pieza se emitió sin el off de la redactora que la había elaborado y que también se negó a firmarla. Durante el proceso de producción, los responsables editorialesy suprimieron las declaraciones de Malick Guelle, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid.

"Entre los casos de manipulación, quedan debidamente documentados –siempre según el Consejo de Informativos– el directo ofrecido en el TD1 sobre una información sin confirmar en el Ayuntamiento de Rivas, en la que se acusó de estar implicados a los concejales de Podemos e Izquierda Unida. El Telediario tuvo que rectificar esta información vía judicial el 29 de mayo. El Consejo de Informativos también analiza el diferente tratamiento que recibieron Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, y Pedro Solbes, con el mismo cargo en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, durante sus respectivas comparecencias en la comisión del Congreso que analizaba la crisis financiera y el rescate bancario. Del mismo modo, queda documentada la manipulación de las declaraciones de Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, durante su comparecencia ante el juez, en las que acusaba a Ignacio López del Hierro, marido de la ministra María Dolores de Cospedal , de ser uno de los empresarios que pagaba en negro al PP".

Al margen de estos grandes asuntos, sobre los que el informe profundiza especialmente, y que pueden ser consultados en el PDF adjunto , el Consejo realiza unaen la que ya el mismo día 1 de enero afirma: "Algo más que un error de lectura. El TD1 emite un breve sobre la devolución de Hacienda a. No es solo un error de lectura, estaba escrito así con el". El día 7 dice "Manipulación. Grupos ultraderechistas intentan boicotear el Desfile de las Magas que recupera el espíritu del organizado por la República en 1937". El Telediario no lo atribuye a grupo alguno, solo habla de "personas que han expresado su disconformidad".Así va desgranando casos por caso hasta llegar a un caso bien llamativo, cuando el 19 de marzo, se cita como Hacienda mantiene la vía penal contra Cristiano Ronaldo y rechaza su oferta económica.. El Consejo de Informativos recibe una queja sobre el diferente trato dado a Ronaldo frente a Messi en sus relaciones con el fisco, y afirma su sorpresa sobre "que se ignorara una noticia relevante relacionada con Cristiano Ronaldo, cuando los telediarios no dudan en ofrecer todo tipo de informaciones sobre el jugador (por ejemplo, en el TD1 del 30 de marzo, que dedicó espacio para explicar que el jugador del Real Madrid tenía un nuevo busto, rectificado, en el aeropuerto de Madeira)".