Jesús Maraña y Luis García Montero participan este lunes en San Fernando de Henares en un coloquio sobre el futuro de la izquierda

info Libre

, director editorial de, participa este lunes, 11 de junio, en San Fernando de Henares (Madrid) en un coloquio junto al poeta y presidente de nuestra Sociedad de Amigos Bajo el título de La izquierda ahora. Pasado, presente y futuro a tomar, el coloquio, en el que podrá intervenir el público, contará también con la participación de, de Actúa . Se abordará también lapara que la democracia funcione sin los condicionantes que imponen poderes ajenos a las urnas.El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la sala Marcos Ana del Centro Municipal de Participación Ciudadana y Empleo Marcelino Camacho (Plaza Fernando VI s/n), en(Madrid).Y el miércoles 13 de junio en Aravaca (Madrid), Jesús Maraña y Ramona Parra participarán en la presentación del libro Empantanados. Una alternativa federal al sóviet carlista , de, ex diputado en el Parlament por Sí Que Es Pot, ex parlamentario por ICV en el Congreso y ex secretario general de CCOO Cataluña. El ensayo escrito por Coscubiela parte de su intervención en el Parlament el 7 de septiembre de 2017: "¡Estoy dispuesto a partirme la cara para que ustedes puedan ejercer su derecho a votar sobre la independencia de Cataluña, perodel resto de los ciudadanos!". Sus palabras causaron emoción y conmoción, en Cataluña y en toda España.El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cívico de Mayores, en la calle Caroli, 1 de Aravaca y está organizado por la Asociación Cultural y Deportiva Rosa Luxemburgo de Aravaca.