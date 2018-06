El hispanista Ian Gibson, el mayor experto de Lorca, se une al #viernesnegro7: "Queremos una gran RTVE, libre y profesional, independiente del poder, que apoye la democracia". #OjaláElÚltimo pic.twitter.com/dIeB0Lzizs — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 8 de junio de 2018

Si de alguien no se puede dudar, es de quien lo hizo. De la mano de Carmen Caffarel entramos en la mejor etapa de independencia de RTVE. Y ahí está: apoyando y de negro. Gracias Carmen !!!! Nunca te lo hemos agradecido bastante .@MujeresRtve @CdItve #viernesnegro7 pic.twitter.com/fgtX56UyeJ — alicia gómez montano (@aliciagmontano) 8 de junio de 2018

A Silvia Laplana, presentadora de El Tiempo en TVE a primera hora. le dan paso preguntando cómo están los cielos y contesta: "". Mientras, se ofrece en pantalla su imagen enlutada. Podría ser una pequeña anécdota, o quizás un indicador fiel de lo que se vive en RTVE este séptimo #ViernesNegro. A primera hora de la madrugada, en lo que ya es una tradición en el tránsito del jueves al viernes, Mara Torres y sus compañeros de La2Noticias aparecía vestidos de negro. Ya en la mañana, Ana Ibañez, Angeles Bravo y Lara Siscar, presentadoras del 24 Horas, vestían de negro y así dan paso a conexiones exteriores con reporteras y reporteros también enlutados.Mientras, Consejos de Informativos, sindicatos, MujeresRTVE... lanzaban en redes sociales sus fotografías y mensajes. Todos son conscientes de que el apoyo del PP en el Congreso para desbloquear el cambio es una buena noticia... pero no terminan de fiarse: junto al lema #Denseprisa, aparece el de #ViernesNegroEsperanza, o #ViernesNegro7 #OjaláElÚltimo. Así lo explicita la portavoz del Consejo de RNE,: "Bueno, pues vamos a por el #ViernesNegro7. Con la esperanza de que #OjalaElUltimo, pero con la inevitable prudencia a la que nos ha acostumbrado un proceso que se prolonga ya demasiado. Pero, como hay gestos, vamos a entender este como un viernes #negroesperanza #RTVEdeTodos; al tiempo, significadas periodistas como Anna Bosch demandan: "Porque quiero jef@s que entiendan que en una redacción se cuestionan criterios porque eso es el periodismo, y no el ordeno y mando como si fuera un cuartel. Porque no me fío. Porque no quiero ver más colegas enfermando. Porque quiero trabajar".Según avanzaba la mañana iban llegando apoyos externos de ciudadanos, y también de entidades y personas vinculadas de alguna manera a RTVE como los representantes de los trabajadores de Telemadrid o la catedrática, primera responsable de RTVE con el Gobierno de Zapatero, y que, precisamente, sucedió a José Antonio Sánchez en su primera etapa como máximo responsable de la corporación. Junto a ella mandaron sus vídeos el hispanistao el actor Pedro Casablanc.En las concentraciones y conversaciones informales se recordó cómo el ahora ministro Pedro Duque aportó sus palabras de apoyo a, junto a otros significados personajes de la sociedad civil, en un vídeo que fue presentado, hace ya dos años, por los Consejos de Informativos en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. Otro nuevo ministro,, expresaba hace pocas semanas el mismo deseo en un mensaje en Twitter. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcaba la necesidad de una RTVE libre de censuras y manipulaciones entre las prioridades en el discurso de la moción de censura, que le daría la presidencia.Nadie entre los trabajadores que se sumaban a la jornada de protesta dejaba de tener en cuenta la importancia del cambio político, pero el sentimiento general es que hay razones para continuar la lucha. Así lo expresó la periodista Carolina Pecharromán: "Otra vez? Pero si ya ha cambiado todo..." os diréis quizá. En RTVE no cambiará nada hasta que se renueve la cúpula directiva. No pararemos hasta que se convoque el concurso para hacerlo, así que #denseprisa Está en juego el derecho a la información d la ciudadanía". Mientras, el Consejo de Interactiva resumía: "Hoy es #ViernesNegro7. Soñando con que sea el último. Soñando con una RTVE. Hoy seguimos de negro porque nada ha cambiado, pero es un ‘negro esperanza’. #RTVEdetodxs.