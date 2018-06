El Gobierno podría intervenir RTVE

Hace seis largos años, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy cambió la legislación sobre RTVE para poder designar a la dirección con la mayoría absoluta obtenida meses antes en las urnas. En aquella ocasión, la medida fue justificada por el PP ante el vacío de poder en la radio y televisión pública estatal, provocado por la dimisión de su presidente, Alberto Oliart, y la presidencia rotatoria de distintos miembros del consejo de Administración que carecía de poderes ejecutivos. En la práctica, la medida supuso el punto final al periodo, de casi ocho años, en que RTVE disfrutó de las mayores cotas de independencia profesional en los Informativos, lo que se tradujo en pluralismo y tratamiento profesional de las noticias sin servilismo hacia el poder político.

Por desgracia para la libertad de expresión y la noble confrontación política, la ley del PP convirtió la etapa de Zapatero en un simple paréntesis y retomó la tradición de poner RTVE al servicio del Gobierno de turno, cultivada sin distingos por UCD, PSOE y PP. No obstante, y como desarrollo de normativa instaurada por Rodríguez Zapatero, existía ya un órgano de representación y control interno denominado Consejos de Informativos, con la función de vigilar el cumplimiento del Estatuto, muy en especial en los aspectos de neutralidad, pluralismo e independencia de los Informativos. Se trata de un organismo institucional novedoso y de gran importancia futura.

Para analizar las decisiones parlamentarias de estos días, conviene recordar lo acontecido en el seno de RTVE durante los años de Rajoy, y cómo ha trascendido a la ciudadanía, legítima propietaria de este como de cualquier otro medio público. En estos seis años, los Consejos de informativos han sumado cientos y cientos de denuncias sobre malas prácticas informativas, censuras, manipulaciones, dobles raseros y un largo etcétera; por citar un número concreto, desde la llegada del actual equipo directivo, a las órdenes de José Antonio Sánchez, han sidopor ese órgano de representación de la redacción en TVE.También en estos años, una representación de dicho Consejo, la segunda de ellas ante la Comisión de Peticiones, que no solo las ha admitido a estudio , sino que ha realizado una petición de explicaciones al Gobierno español, de todo ello se han hecho eco los medios de comunicación internacionales. En paralelorepresentados en el Congreso, a los que se les ha facilitado amplia documentación y a los que se ha urgido a buscar soluciones a situaciones límite en cuanto al tratamiento sesgado de la información. Aún cuando se trataba de reivindicaciones profesionales, y no estrictamente laborales, sindicatos como UGT, CCOO, CGT y CNT se han unido y han apoyado estas iniciativas, mientras creaban otras, como los lazos naranjas reclamando la independencia de la corporación. Organizaciones profesionales en el ámbito de la comunicación nacionales e internacionales han suscrito las mismas denuncias, en las que han participado personajes relevantes de la cultura y de la sociedad civil. En definitiva, lo que se inició como unas denuncias internas de hechos puntuales, que ven con preocupación la deriva experimentada por RTVE, tal y como se manifestaba en laa menos de la mitad del periodo anterior.

PSOE y Podemos, presentes en minoría en la Mesa,, y abandonan la reunión entre quejas de sus portavoces. Minutos después, Adriana Lastra, máxima representante del PSOE en la institución, recuerda las palabras del presidente del Gobierno en la entrevista televisiva y denuncia maniobras del todavía presidente de RTVE para gozar del control de la Corporación, aún después de cesar en su cargo: "José Antonio Sánchez ha vuelto a empoderar a sus directivos y ha delegado en ellos. El riesgo que corremos es que siga bloqueada RTVE mientras no se resuelve el concurso. No podemos permitir que siga pudriéndose la situación dentro de RTVE, no podemos permitir que un derecho fundamental de la ciudadanía como el derecho a la información veraz. Y no vamos a mirar para otro lado, ni el grupo socialista ni el Gobierno de la nación".