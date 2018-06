Satisfacción generalizada entre los trabajadores de RTVE por "el fin de una etapa negrísima", aunque el decreto no satisface sus demandas

Publicada el 22/06/2018 a las 17:36 Actualizada el 22/06/2018 a las 17:58

info

Libre

Que alegria poder decir adiós al hasta ahora presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, JAS, lo más negro q nos ha pasado en mucho tiempo. Pero #AúnHayMotivos para este #viernesNegro9 porque siguen los que nos han llevado al descrédito. Las @MujeresRtve lo hemos dicho muy claro pic.twitter.com/DNCHHpnZIX — teresa rodriguez (@teresarvega) 22 de junio de 2018

En Prado del Rey, de negro en este #ViernesNegro9 ¿Por qué? Porque queremos una RTVE plural e imparcial fruto del acuerdo de todos. ¿De todos? Sí, de TODOS. Una RTVE independiente de todo signo político. #DefiendeRTVE pic.twitter.com/2HwahZvFJq — C.Informativos TVE (@CdItve) 22 de junio de 2018

Lara Siscar de negro riguroso #ViernesNegro9 #AunHayMotivos para vestir de luto en RTVE mientras sigamos sin consenso y soluciones claras pic.twitter.com/STJ0DEE8C3 — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 22 de junio de 2018

Reacción ambivalente entre los trabajadores de RTVE al decreto ley del Gobierno para renovar la televisión pública. Si bien hayque expresa su alegría por el final de la actual etapa, que califican de", no es menos cierto que, junto a este sentimiento, desde las redacciones se ponena que se salga de ella a través de un decreto gubernamental, cuando la demanda general de los profesionales es la de, pero también estable. Más claramente a favor se muestran los representantes laborales como CCOO y UGT.En las redacciones de RTVE, y en pleno Viernes Negro, no hay una satisfacción plena tras la aprobación del decreto. Hay, sí, según ha sabido, una alegría general por el hecho de que pone fin a, objetivo de urgencia para una gran mayoría, pero no se disfruta con plenitud, ya que la exigencia principal, y garantía de futuro, es que se llegara a este punto por medio del consenso entre todas las fuerza políticas y la elección por concurso público de una nueva dirección.Inequívocamente favorable al la salida de urgencia adoptada por el Gobierno se mostraba a priori CCOO, que rechazaba elpor excluir al resto de las fuerzas políticas. Para esta representación sindical, el decreto ley del Gobierno significaba una salida de urgencia ante la más que previsible paralización durante un largo periodo de las decisiones en RTVE.Más favorable aún se ha mostrado UGT en la Corporación, para quien el decreto gubernamental "da por fin una salida transitoria a la situación de RTVE, y deja en manos del Congreso y el Senado, y no del Gobierno, el nombramiento de un Consejo de Administración y una presidencia transitoria para las que tienen com máximo de tiempo un mes para su elección. Esto resuelve el bloqueo al que se había sometido la renovación de la CRTVE, por la que tanto hemos luchado los trabajadores y trabajadoras de RTVE, apostando por la pluralidad, la transparencia, la independencia y el futuro de la Corporación. Además, con el fin del mandato del presidente de la Corporación en el día de hoy se dadonde todos los Consejeros y Consejeras de la CRTVE tienen ya su mandato caducado".En su comunicado, emitido inmediatamente después del Consejo de Ministros, este sindicato justifica su apoyo en que "el mandato de este Consejo es transitorio, y solo se mantendrá hasta que se resuelva la elección de un Consejo de Administración por concurso público, porque permitir ese proceso es el fin último de este real decreto Ley. Este es solo un primer paso, pero tan necesario como inevitable para empezar la senda que tanto necesita recorrer RTVE para llegar a ser la de todas y todos... Es una decisión tan valiente como necesaria del Gobierno de España. Y también de cuantos grupos parlamentarios han decidido o podrían decidir respaldar este nuevo proceso que se abre en la Corporación RTVE. Se abre asíen el que solo nos podemos dirigir hacia un camino de pluralidad, independencia, viabilidad, estabilidad y futuro. Un tiempo en el que habrá también que hablar y consolidar un modelo que garantice ese proceso, gobierne quien gobierne a partir de hoy".El escrito finaliza con una referencia a la tarea realizada por los trabajadores de la empresa: "Se ha llegado hasta aquíde una plantilla que ha presionado desde distintos ámbitos a todas las organizaciones políticas. Un trabajo claramente visible en todas las movilizaciones convocadas en los últimos meses por las distintas representaciones y colectivos de RTVE, que han puesto a nuestra radiotelevisión pública en la primera línea del debate social".Al margen del contenido aprobado por el Gobierno, la afirmación de la ministra portavoz, Isabel Celaá, sobre que "hoy se acababan los viernes negros", ha generadopor parte de los trabajadores y el colectivo MujeresRTVE, que escribía: "A las palabras de @CelaaIsabel "Se dan por concluidos los #viernesnegros", nosotras contestamos alto y claro. Los #viernesnegroRTVE son una iniciativa de l@s trabajadores de RTVE y es potestad de todos nosotros decidir cuándo terminan".