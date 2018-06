Solo una de cada cuatro expertos que interviene en televisión es mujer

Publicada el 25/06/2018 a las 13:05 Actualizada el 25/06/2018 a las 13:22

Peor, aún, en el deporte

España ya dispone de, y las movilizaciones del 8 de marzo han causado un gran impacto en la opinión pública. Parecería que la equiparación entre sexos ha realizado grandes avances, visualizados por la fotografía de un nuevo Gobierno con amplia mayoría de mujeres, pero la realidad socialadelante. Asi lo demuestra un informe del Consejo Audiovisual Andaluz (CAA): las intervenciones de mujeres expertas en las televisiones se reduce a uno de cada cuatro testimonios , y sin embargo se eleva al setenta por ciento, como si estos crímenes afectaran prioritariamente a las mujeres, en lugar de ser una auténtica lacra social.En el resumen del informe sobre la distribución por sexo de los tiempos de palabra en los informativos de las televisiones públicas andaluzas se refleja que en 2017 se produjo inclusoen la presencia de mujeres expertas respecto al ejercicio anterior, y se sitúa en el 25% del total de voces especializadas que aparecen en las noticias para explicar o analizar los hechos noticiosos, en los informativos emitidos en 2017 por la RTVA, así como sus ocho desconexiones provinciales, los telediarios de la desconexión andaluza de TVE, así como una muestra de los informativos emitidos por 21 televisiones locales.Esta muestra supone el análisis de 139.717 noticias, con una duración total de 2.772 horas y el análisis de. En los nueve años transcurridos desde 2009, cuando el CAA comenzó a realizar estos informes, la presencia de mujeres expertas para explicar o analizar en las noticias hechos complejos sólo ha avanzado cinco puntos. No obstante, el informe de 2017 revela un incremento de 2,2 puntos respecto al año anterior en la presencia de la mujer en las noticias si bien su reflejo en las mismas está aún lejos de la realidad. Las intervenciones femeninas también duran bastante menos que las masculinas.Las mujeres ocuparon elde palabra en las noticias, por el 69,3% de los hombres. Este brecha tiene su explicación en el elevado porcentaje de mujeres sin identificar que intervienen en las noticias de sociedad o sucesos, donde los testimonios suelen ser más cortos. De hecho, esta categoría de actores ocasionales con tiempo de voz es la más numerosa entre las mujeres que salen en los informativos, con el 23%, tan sólo por detrás del grupo de representantes institucionales (33%). Se trata de testimonios no cualificados que no aportan rigor ni valor informativo a una noticia. Entre los tiempos de voz masculina en las noticias, el grupo de actores ocasionales representa el 13% del total, y en primer lugar se encuentra el grupo formado por representantes institucionales (26%).El deporte –los deportistas son el grupo de actores con más presencia en las noticias, tan solo por detrás de los representantes de los gobiernos locales– es el ámbito donde persiste, aunque en el último año se han registrado algunas mejoras. Sólo el 8,2% de todos los deportistas entrevistados era mujer, un porcentaje tres puntos mayor que en el ejercicio anterior. Es decir, que por cada nueve varones deportistas que salieron en las noticias, salió una mujer deportista. El tiempo de palabra es aún más desigual: 5,16% para las mujeres deportistas y 94,84% para los varones deportistas. También se ha analizado el tiempo de palabra de la mujer como sujeto informativo en las noticias de deporte, que ha crecido de forma moderada, al pasar del 4,2% al 7,7%. Este indicadorde los deportistas sino de cualquier hombre o mujer que hable en una noticia de deportes -técnicos, entrenadoras, árbitros- excluidos los periodistas.El informe vuelve a demostrar que el reparto de los tiempos de voz entre sexos por temáticas refuerza una proyección estereotipada entre hombres y mujeres altradicionalmente asignados. Así, las intervenciones de las mujeres son más elevadas en las noticias que abordan asuntos relacionados con educación (45,2%), sanidad (40,3%) y sociedad (36,5%), mientras que los hombres monopolizan el protagonismo en las informaciones sobre meteorología (77%), ciencia y tecnología (75,8%), tráfico y transportes (80,7%), la crónica internacional (73,3%), o –como ya se ha señalado– deporte (92,3%).La decisión aprobada por el CAA relativa a este informe incide en que estos datos no se corresponden conen la sociedad. Así, recuerda que los medios de comunicación e información deben asumir que la legislación les encomienda transmitir una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de hombres y mujeres. Por ello, prosigue, han de dar mayor visibilidad a la mujer en aquellos ámbitos de la información masculinizados y, a la inversa, al hombre en asuntos muy feminizados, como ocurre con la violencia machista. En las noticias sobre violencia de género, uno de los problemas más graves que azotan a la sociedad y que, como tal, tiene una gran relevancia en la programación informativa (es el segundo asunto con mayor número de noticias), se invierte la proporción de voces femeninas y masculinas, y el 70% de los tiempos de palabra son para las mujeres, frente al 30% para los hombres. Esta dinámica contribuye a feminizar un problema que afecta a la sociedad en su conjunto.