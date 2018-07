Podemos asegura que no "tiene líneas rojas" en contactos con el PSOE sobre RTVE y confía en que habrá acuerdo

Publicada el 01/07/2018 a las 13:03 Actualizada el 01/07/2018 a las 13:04

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , ha querido dejar claro este domingo en Sevilla queen sus conversaciones con el PSOE sobre la renovación en la RTVE , que pasa por la elección de un nuevo presidente de la corporación, y se ha mostrado confiado en que habrá un "acuerdo pronto", informa Europa Press.En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en Sevilla el Encuentro de formación de militante, ha expuesto que en estos momentos se están desarrollando las conversaciones entre los partidos en relación con el real decreto que presentará el Gobierno, yHa considerado queque se sitúe al frente de la presidencia de RTVE, sino que se pase página cuanto antes a la "época oscura" del Partido Popular, durante la cual "un señor que estaba en los papeles de Bárcenas era el presidente de la RTVE".Ha indicado que, en esa etapa, la "manipulación en los informativos llegaba hasta el nivel de que había periodistas que eran forzados a leer el argumentario del PP y hacer pasar eso por información"."Si conseguimos ponernos de acuerdo en un candidato que sea un profesional del periodismo y que se empiece a andar el camino hacia una televisión pública rigurosa e independiente, sin dejar de apostar por, sería una buena noticia no sólo para la casa, RTVE, sino también para nuestro país", ha indicado Echenique.Preguntado sobre si el nuevo presidente de RTVE podría ser un profesional del propio ente, ha indicado que Podemos no tiene "líneas rojas" en las conversaciones con el PSOE, sino que consideran que lo importante es que se trate de, frente a lo que había ocurrido hasta ahora, con un "cargo del Partido Popular" al frente.Para el dirigente de Podemos,en el transcurso de estas conversaciones, porque "no le hace bien" ni al acuerdo ni a los profesionales afectados."No hay que plantear condiciones, sino que hay que sentarse tranquilamente a hablar y", ha expresado Pablo Echenique, quien ha insistido en que el PP ha "destruido el prestigio de la televisión pública" y se ha "cargado" sus audiencias.