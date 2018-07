La izquierda y los nacionalistas logran que el Congreso apruebe su lista de consejeros para RTVE

Publicada el 04/07/2018 a las 17:14 Actualizada el 04/07/2018 a las 18:11

Los consejeros elegidos

El abandono por parte del PP y Ciudadanos de los trámites para renovar RTVE, y el apoyo final del Grupo Mixto, han contribuido a la aprobación por el Congreso de los candidatos a dirigir la empresa presentados porEn esta segunda votación bastaba con la mayoría absoluta de la Cámara y el apoyo de cuatro grupos parlamentarios, lo que se ha conseguido este miércoles. ERC y PDeCAT votaron a favor después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya corregido" su postura y haya accedido a "hablar de todo" con el president de la Generalitat, Quim Torra.El Grupo Mixto del Congreso dio a primera hora de la tarde su aval a la candidatura impulsada por PSOE y Podemos al consejo de administración de RTVE. Esta firma era clave para los socialistas ya que la ley del pasado año exige que los candidatos cuenten con el aval dey el PSOE sólo contaba con el respaldo de Podemos y PNV, con quien ya había negociado los nombres de los consejeros.Al final votaron la lista ganadora, se produjeron tres votos en blanco y 131 nulos, sin duda provenientes de las filas del PP. Como en la sesión anterior, Ciudadanos se ha ausentado de la votación al no querer participar en lo que su líder calificó como "un dedazo". Sí lo han hecho los diputados del PP, a pesar de que su portavoz, Rafael Hernando, ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley presentado por el Gobierno, y sustento legal de estas votaciones.El partido en el Gobierno estaba pendiente de la decisión de los independentistas catalanes, Esquerra Republicana (ERC) y PDeCAT, que decidieron posponer su decisión hasta horas antes de la trascendental votación, a la espera del discurso que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, pudiera hacer sobre Cataluña.Finalmente, ha sido el PDeCAT quien ha firmado el aval en su calidad de representante del Grupo Mixto. Eso sí, la firma del Mixto no implica que todos los partidos del Grupo vayan a apoyar la propuesta, pues hay formaciones que ya anunciaron el voto en contra, como UPN y Foro; otras que se niegan a participar, como Bildu; y otras que los apoyarán, como Compromís y Nueva Canarias.Al ser seis los miembros elegidos para un consejo de administración de diez miembros, la mayoría está asegurada ya, y con ella la elección decomo nuevo presidente de transición para RTVE, en tanto el Parlamento no culmine el proceso para elegir una dirección para seis años a través de concurso público. Los otros cinco consejeros elegidos en el Congreso son: Concepción Cascajosa, a propuesta del PSOE, al igual que Flores; Rosa María Artal, Cristina Fallarás y Víctor Sampedro, a propuesta de Podemos, y Juan José Baños, a propuesta del PNV. Tomás Fernando Flores es en la actualidad director de Radio 3.Los cuatro miembros restantes han de ser elegidos en la tarde del jueves por el Senado, pero la retirada del PP –que dispone de 146 miembros de un total de 264– augura que nadie obtendrá la mayoría citada, y prevista por el decreto ley, por lo que serán votados en una nueva sesión del Congreso, que–lo más probable, a principios de la próxima semana–.El final de este proceso de urgencia –tal y como preveía el decreto ley– tendrá como resultado una nueva y transitoria cúpula de la corporación, con poderes suficientes para renovar los altos cargos esenciales, tanto en TVE como en RNE, que aún desempeñan los designados por el anterior presidente, José Antonio Sánchez. Así una de las claves más demandadas por los trabajadores será la designación de las respectivas direcciones de Informativos, no en vano la ley aprobada en septiembre llevaba en su título "recuperar el pluralismo y la independencia de sus informativos".