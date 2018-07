Ningún candidato al Consejo de RTVE consigue el apoyo del Senado

Publicada el 05/07/2018 a las 16:14 Actualizada el 05/07/2018 a las 16:27

Ni lospropuestos por PSOE, Podemos y PNV, ni los designados por el PP como consejeros de RTVE han conseguido este jueves el refrendo del Senado. Los primeros, al no obtener, ni de lejos, la mayoría absoluta. Y los segundos, como ya ocurriera el pasado martes, al no ser apoyados por cuatro grupos parlamentarios. De este modo, y siempre en aplicación del decreto ley convalidado el miércoles , le corresponde al Congreso de los Diputados proceder a completar el número deque han de conformar el nuevo Consejo de Administración de RTVE.Ahora, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, habrá de convocar con toda rapidezen el que los candidatos deberán obtener dos tercios de los votos de la Cámara, en primera votación, o mayoría absoluta y apoyo de cuatro grupos en la segunda, que tendrá que realizarse 48 horas después de la primera. En el orden del día de esta última sesión estará incluida la votación del presidente propuesto por PSOE, Podemos y PNV,, que habrá de cumplir idénticos requisitos, por lo que se considera probable que sea imprescindible una tercera sesión paraEl plazo máximo para la culminación de los diversos plenos es de diez días. En el caso de que no se completara el proceso antes del 18 de julio, el Gobierno tendría la potestad de, que habría de ser refrendado por el Congreso.Por tanto, y tras apartarse el Partido Popular, el Consejo se completará con, todos ellos propuestos por el bloque conformado alrededor del Gobierno, con lo que serán en total cinco miembros propuestos por Podemos, uno por el PNV y cuatro más por el PSOE, entre ellos el presidente, que ostentara el voto de calidad para casos de empate sobre cualquier decisión.En este Consejo transitorio no tendrá asiento ningún miembro propuesto por el PP, ni por Ciudadanos.