El '#ViernesNegro' vuelve a RTVE para reafirmar la independencia de las protestas y reclamar un concurso público y consenso

Publicada el 06/07/2018 a las 12:34 Actualizada el 06/07/2018 a las 13:10

info Libre

En el TD Matinal no se han ido de vacaciones este #viernesnegro11, una nueva jornada de reivindicación que @anaibanez_tv secunda para exigir el concurso público. #RtveNoEsSuyaEsTuya pic.twitter.com/BUikGnSyBu — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 6 de julio de 2018

"¿Qué queréis ahora? preguntan. En #ViernesNegro11 queremosy los que firmaron programas como Cárdenas o Lazos de Sangre (siguen ahí). Queremos que no se vuelva a repetir y para ello un "ConcursoLimpioYrápido" porque RTVENoEsSuya", escribe una de las periodistas de la redacción en Torrespaña, englobada en #MujeresRTVE. Mientras, otra profesional de la web dice: "Quizás PSOE y Podemos se sorprendan del ViernesNegro11, y el PP lo haga también porque pensaba (equivocadamente) que esto era un nos quieren quitar para poner a los suyos.Son solo dos opiniones personales, pero muestran un sentir general entre los trabajadores de RTVE que, por undécima semana consecutiva, acuden a su tarea enlutados, y así aparecen en pantalla. Desde Mara Torres, a primera hora de la madrugada –ya un símbolo en el arranque de la protesta–, a presentadoras y presentadores del 24 Horas, a las conexiones en Los Desayunos, o en el programa de La 2 Aquí Hay Trabajo... Y es que, cuentan ay a todo el que quiera ver, oír, leer, que están ahí y así vestidas y vestidos para lograral margen de los partidos políticos; que rechazan, por igual, a quien dictamina desde el Gobierno que se terminan las protestas, en referencia a la su portavoz, Isable Celáa, como a quién asegura desde la tribuna del Congreso que Pedro Sánchez. En definitiva, pidenpara que, de una vez por todas, regrese la independencia profesional a la empresa.Lo explica, con un nuevo manifiesto, el colectivo #MujeresRTVE: "Volvemos a vestirnos de negro. Muchxs nos preguntan por qué lo hacemos, en una semana en la que el Congreso ha convalidado el Decreto aprobado por el Gobierno, para la renovación provisional del Consejo de Administración de RTVE y ha comenzado el proceso de elección de sus miembros. En este proceso hemos visto cosas que nos han escandalizado y nos han resultado dolorosas:"Grupos políticos que han puesto el afán de control sobre RTVE por encima del respeto que exige un servicio público destinado a informar, formar y entretener a los españoles.Negociaciones basadas en intereses y argumentos ajenos a la gestión y al futuro de RTVE.Desconocimiento de las necesidades de una Corporación con más de 6.000 trabajadores que debe desempeñar una función esencial para la buena salud democrática de este país.Mentiras y juego sucio también.Las Cortes son elegidas por los ciudadanos y tienen legitimidad para regular la vida en común. No cuestionamos este principio. Decimos que esa regulación debe hacerse atendiendo también a criterios profesionales y buscando la excelencia en el cumplimiento del servicio público encomendado a RTVE. Nuestro objetivo es alcanzar un sistema que garantice la independencia y calidad de la Corporación de forma duradera. Por eso hemos apostado desde el principio y lo seguimos haciendo por la celebración de un concurso público, que permita, con transparencia y justicia, la elección de las mejores personas y profesionales para dirigir RTVE. Porque esperamos que se inicie ya ese concurso. Porque no nos gustan algunos comportamientos que hemos visto esta semana. Porque todavía no tenemos cambios en RTVE ni garantía de que esos cambios sean los que venimos pidiendo. Por todo eso, #ViernesNegro11".Junto a ellas, los Consejos de Informativos de RNE también justificaron la protesta de este viernes: "Empezamos un ViernesNegro11 porque, a la espera de los hechos, aquí no se ha movido nada". O de TVE: "Pese a que se ha dado un paso para acabar con la manipulación y censura, los profesionales seguimos de negro. Ahora toca que todos los partidos consensúen las reglas de un concurso que elija al próximo presidente de RTVE".Al mediodía, se produjeron las concentraciones en Prado del Rey, en Torrespaña, a las puertas de los estudios de Sant Cugat en Barcelona, en Canarias y en cada uno de los centros territoriales y salas de trabajo de toda España. Se clama por el concurso público y por el consenso –"", dicen–, sin que falte la reivindicación permanente "NoesSuyaEsdeTodos".¿Hasta cuándo seguirán protestas y movilizaciones? Quizás la mejor respuesta está en otro de los mensajes escritos en esta jornada: ", porque los que manipulan siguen en sus puestos, porque el decreto no se ha hecho de la mejor manera, porque ahora falta un ConcursoLimpioyRápido".