Facua denuncia la nueva filtración masiva de los datos de 120 millones de usuarios de Facebook

Facua-Consumidores en Acción ha presentado unapor la supuesta filtración masiva de datos personales que podría haber afectado a 120 millones de usuarios de la red social que usaron una aplicación de encuestas. Así lo ha dado a conocer este martes la organización, que ha concretado que el problema habría partido de la aplicación NameTests, desarrollada por la empresa Social Sweetharts.Según recoge Europa Press, esta app propone a los usuarios contestar a preguntas comouna vez estos han compartido sus datos en Facebook con la aplicación. De esta forma, la organización de consumidores cree que se habrían filtrado nombres, fechas de nacimiento, publicaciones, estados, fotos y listas de amigos de usuarios de la red social.Según ha indicado el vicepresidente de Product Partnerships en Facebook, Ime Archibong,a través del programa de Recompensa por Vulnerabilidad de Datos (Data Abuse Bounty), lanzado en abril y que ofrece incentivos a aquellos que informen de casos de mal uso de datos por parte de desarrolladores de aplicaciones. "Trabajamos con NameTest.com para resolver la vulnerabilidad en su sitio web, lo cual se completó en el mes de junio", ha subrayado el responsable de Facebook.En este sentido, Facua ha explicado que la persona que ha hecho pública la información, el especialista en ciberseguridad Inti de Ceukelaire , ha señalado que esta app se. De Ceukelaire también ha asegurado que los datos se guardaban en un archivo javascript, lo que permitía a cualquier web acceder a ellos cuando lo solicitaban.Además, la app seguía facilitando información de los usuarios incluso si éstos la habían borrado.Ante esta información, Facua ha decidido presentar denuncia contra Facebook al considerar que ", que se produjo debido a un servicio que se prestaba a través de ellos, teniendo en cuenta además que la empresa debería haber fortalecido su seguridad para que no se repitieran casos como el de Cambridge Analytica". Asimismo, la asociación ha recordado que la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal recoge como infracción "tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas" y "el incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos cuando no hayan sido recabados del propio interesado".Facua considera que podría existir la comisión de, ya que se recababan los datos bajo una apariencia de neutralidad e inocencia, como conocer qué tipo de personaje de ficción es el usuario, sin conocer la finalidad que se le dará a los datos recogidos. En este sentido, ha hecho hincapié en que el artículo 44.4 de la LOPD establece que se considera como infracción muy grave "la recogida de datos de forma engañosa o fraudulenta". Finalmente y tras el caso de Cambridge Analytica , Facua ha solicitado a la AEPD que tenga en cuenta "la reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza" como uno de los criterios para establecer la imposición de multa y su cuantía, como recoge el artículo 45.3 de la LOPD.El escándalo de la consultora británica afectó a los datos personales de 87 millones de usuarios —unos 2,7 millones de europeos y 136.985 individuos en España— que fueron usados de forma ilegal para apoyar la campaña presidencial de Trump y el 'sí' en el referéndum del Brexit. Cambridge Analytica recopiló estos datos a través de la descarga de la aplicación thisisyourdigitallife del profesor Aleksandr Kogan , de la Universidad de Cambridge. A través de esta app, que se descargaron casi 300.000 personas y que era descrita como parte de una investigación universitaria, se accedieron a los datos a través de un test de personalidad política. Así lograron configurar perfiles psicológicos que después serían fundamentales para poder enviar mensajes electorales diseñados específicamente para ciertas audiencias., según ha confirmado el propio Facebook.. Es decir, un año antes de que usaran la información para ayudar a la campaña de Trump o del sí al Brexit. Periodistas de The Guardian avisaron a la plataforma de que thisisyourdigitallife había compartido los datos obtenidos en 2013 con la consultora británica. Este escándalo ha provocado un aumento del escrutinio por parte de numerosos países frente a la red social, compañía a la que han acusado de fracasar a la hora de proteger los datos personales de cerca de 87 millones de usuarios en todo el mundo.