Los trabajadores de RTVE mantienen, provisionalmente, los 'Viernes Negros'

Apoyo unánime al concurso público

Este viernes tambiénen RTVE. Así, al menos, lo han decidido los trabajadores presentes en una asamblea que ha tenido lugar este miércoles en la sede de Torrespaña. En primer lugar se ha votado si la movilización debía seguir este viernes y, tras la decisión positiva, se ha consultado si se debíahasta que resultara elegido un presidente por concurso público, propuesta que también ha salido adelante.Con todo, múltiples voces recogidas porlamentaban que una decisión de este calado, que afecta a un colectivo de, haya sido tomada por apenas un centenar, y con un resultado muy ajustado. A pesar del respeto al resultado de la votación, se destaca que no sean cada uno de los centros de trabajo, en Madrid y en toda España, los que expresen con una nutrida participación la conveniencia, o no, de proseguir las protestas, sobre todo una vez que los objetivos principales, aunque no hayan sido aún culminados, sí están puestos en marcha con la elección del Consejo provisional, y el arranque del proceso para elegir Comité de Expertos y el consiguiente Consejo definitivo.La duda que muchos resaltan es si las próximas jornadas de Viernes Negro tendráne ímpetu que las precedentes, o seguirán abandonos como el realizado ya en la última convocatoria, de la que se desligó Comisiones Obreras al considerar que había que dejar margen de actuación a la dirección provisional.La decisión de la asamblea contrasta, en cualquier caso, con los apoyos recibidos al desbloqueo del proceso para elegir la dirección definitiva. En las últimas horas, sindicatos como UGT, CCOO, CGT y CNT han expresado su satisfacción por la decisión de las Mesas del Congreso y Senado en esa dirección. Similar aplauso ha merecido por parte de los Consejos de Informativos y del colectivo MujeresRTVE, si bien todos los nombrados han declarado su intención de mostrarsepara que todos los pasos se realicen de una manera "limpia".Los apoyos a la decisión tomada en el Parlamento llegan también desde organizaciones y representaciones externas a RTVE, pero vinculadas al deseo de una renovación profunda de la radio y televisión pública. Así, la Federación de Periodistas, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Asociación de Usuarios de la Comunicación y el colectivo Teledetodos han expresado. En un comunicado conjunto afirman que "es un procedimiento crucial para quebrar las dinámicas partidistas –como las que han impedido el consenso para nombrar al Consejo de transición, de acuerdo con el real decreto ley aprobado al efecto– y para iniciar un nuevo tiempo en RTVE, en el quesean las señas de identidad de un auténtico servicio público de comunicación audiovisual estatal. Esperamos de dicho concurso, y de la comisión de expertos que participe en el proceso, que la elección de los miembros del Consejo de Administración responda a baremos objetivos de mérito, trayectoria y capacidad, y sea llevado a cabo con la máxima transparencia".El texto añade que durante el periodo transitorio y hasta la celebración del concurso público es preciso que los gestores provisionales de RTVE que finalmente seanacometan los siguientes objetivos:–Una evaluación independiente de la situación financiera, patrimonial y funcional de la CRTVE.–Con el fin de garantizar la independencia informativa: conferir carácter vinculante al referéndum que, de acuerdo con el Estatuto de la Información de la Corporación, se convoque para informar sobre los nombramientos de las direcciones de Informativos.–Implantar un procedimiento interno para que la cobertura de los puestos de responsabilidad editorial se efectúe de acuerdo con criterios de mérito y capacidad.–Reorientar la nueva gestión al servicio del público, de modo que en el tiempo más breve posible la audiencia pueda reconocerse en toda su pluralidad en los programas de RTVE.