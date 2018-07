Google avala el proyecto de infoLibre para desarrollar una herramienta de acceso personalizado a sus contenidos exclusivos

Publicada el 24/07/2018 a las 10:00 Actualizada el 24/07/2018 a las 10:02

Elde Google (DNI, por sus siglas en inglés) ha anunciado este martes su respaldo económico al proyecto diseñado porpara desarrollar una herramienta dede este diario.El proyecto de, bajo la dirección de su director de Desarrollo de Negocio, José Vicente González, pondrá en marcha una herramienta que permitirá al diarioque todavía no sean socios facilitándoles el acceso a los contenidos de pago de manera personalizada.apostó desde sus inicios por un modelo de suscripción que garantiza a sus periodistaslas cuentas del diario no dependen de la publicidad convencional ni de los contenidos patrocinados que proliferan en otros medios camuflados como información. Ni mucho menos de los acuerdos opacos con empresas, bancos e instituciones que condicionan la línea editorial de otros periódicos españoles, digitales y de papel.Mejorar la experiencia de los lectores que todavía no son socios y multiplicar el impacto de la información exclusiva quepublica cada día está precisamente en el centro del proyecto que acaba de avalar Google con una contribución económica de casi 200.000 euros y que pretende, que cada vez más se está consolidando como la única estrategia capaz de garantizar la sostenibilidad del ejercicio del periodismo.cree firmemente que el futuro de los contenidos de calidad no pasa por la dependencia de la publicidad sino por la contribución deaquellos que son conscientes de que el futuro del periodismo que marca la diferencia sólo será posible mediante sus aportaciones y su contribución activa.El modelo de, a diferencia de los diarios digitales que dependen del tráfico y de las grandes empresas del sector que certifican las visitas que reciben,Nuestro diario, que es también el de sus socios, no titula las informaciones buscando visitas sino informar al lector. De ese modo nuestros periodistas pueden concentrarse en confeccionar la mejor información posible para ofrecérsela a los lectores y no perder tiempo en adaptarse a los dictados de las redes sociales o de las reglas de posicionamiento en los buscadores. Nuestra agenda sólo tiene en cuenta los intereses de los ciudadanos y no el número de visitas porque nuestro objetivo no es ganar dinero con la publicidad sino contribuir a un espacio informativo que permita a nuestros lectores estar al tanto de lo importante y tomar mejores decisiones.Gracias a la herramienta quese propone desarrollar, la promoción y la distribución de los contenidos exclusivos entre los lectores que todavía no sean socios se llevará a cabo de manera automatizada y siguiendo una métrica concebida paraConsciente de que sólo los contenidos de pago garantizan a medio plazo la supervivencia del periodismo independiente,ha concebido esta herramienta comoy, cuando esté terminada, la pondrá a disposición de todos los medios que deseen utilizarla. Su potencial hará posible que varios medios de pequeño tamaño estén en situación de hacer frente de manera coordinada y en igualdad de condiciones a diarios digitales de mayor tamaño.La anunciada este martes es la quinta ronda de financiación de proyectos de Google desde que la multinacional norteamericana tomó esta iniciativa. En esta ocasión han obtenido resplado económico—entre los que está— seleccionados a partir de 820 solicitudes. Google financia esta ronda del programa con 21,2 millones de euros.En esta ocasión uno de los puntos centrales a la hora de evaluar las solitidudes, según la propia Google, “fue la monetización y la diversificación de los flujos de ingresos. La personalización y los enfoques de precios dinámicos son de un tema importante para los editores, ya que están, subrayaron los responsables de la iniciativa.El Fondo DNI es un programa europeo que forma parte de laun esfuerzo de la multinacional norteamericana para ayudar al periodismo aGoogle creó el fondo como una contribución a la innovación europea“Hay pocas cosas más importantes para la sociedad que una prensa libre y próspera”, reconoce la memoria de 2018 del fondo, un compromiso de 150 millones de euros para apoyar e impulsar la innovación en el ecosistema europeo de la información.