Rosa María Mateo apuesta por "veracidad, pluralidad e independencia" en una carta a los trabajadores de RTVE

Publicada el 01/08/2018 a las 15:47 Actualizada el 01/08/2018 a las 16:14

La administradora provisional única de RTVE , ha dirigido una carta a los trabajadores de la Corporación en la que expresa el "orgullo por volver a la empresa de mis mejores años de trayectoria profesional". En el texto, aclara que ha aceptado el puesto "por responsabilidad cívica" y sin otro compromiso que "el de defender la pluralidad ideológica, con la independencia profesional como brújula... y el objetivo de impulsar los valores que constituyen las señas de identidad de RTVE : veracidad, pluralidad e independencia, palabras que pretendo no utilizar en vano".Tras asegurar que piensa contar con todos los trabajadores, sin discriminación alguna, aboga por recuperar el espíritu de la etapa de Fernando Castedo, "quien defendió la libertad de información por encima de todo", y por "que supuso la etapa de consenso y modernidad que se abrió en 2007 con la ley que dejó claro que RTVE depende del Parlamento , y no del gobierno de turno"."Libertad, igualdad, justicia, respeto, tolerancia, participación y pluralidad son los valores en que se asienta la democracia, y en los que debe basarse una radiotelevisión pública de calidad. Estos principios me guiarán en el cargo hasta que el Parlamento nombre el Consejo de Administración resultante del Concurso Público", añade la administradora provisional única.Después de poner en primer plano que el servicio público es lo que otorga sentido a la existencia de la Corporación, Mateo reafirma: "El futuro de RTVE pasa inexcusablemente porque los ciudadanos la perciban de su lado, que reconozcan que nuestra principal obligación no es otra que la de". El escrito termina convocando a todos a desarrollar una radiotelevisión que sea reflejo de la ciudadanía, con un trabajo en libertad que demuestre una excelencia profesional. "Vamos a conseguirlo", finaliza.

Carta de Rosa María Mateo a la plantilla de RTVE by infoLibre on Scribd