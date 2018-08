Setenta casos de "manipulación y censura" en el último trimestre de Gundín en TVE

El CdI también ha realizado un extenso análisis de la cobertura de la información sobre el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La conclusión obtenida es que el tratamiento editorial en los diversos espacios informativos estudiados fue oficialista y parcial, omitiéndose aspectos muy relevantes de este caso. Otro de los ejemplos de censura documentados este trimestre es el relativo al fallecimiento del doctor Luis Montes, destacado activista en la defensa del derecho a una muerte digna y que se hizo conocido al ser acusado (y posteriormente absuelto) de hacer sedaciones masivas en el hospital de Leganés. Ningún informativo de TVE informó sobre su repentina muerte (salvo el de las 17:00 del Canal 24H y el Territorial de Madrid al día siguiente), "una decisión ideológica y no profesional que pone en entredicho la independencia de los encargados de dirigir y editar los espacios informativos de TVE". En este apartado se incluye la cobertura que los telediarios hicieron a la victoria electoral en Hungría del ultraconservador Viktor Orbán. "Una noticia internacional relevante que fue cubierta en el TD1 con unas colas (después de haber encargado una pieza) y que fue directamente silenciada en el TD2".

Hay otros casos de malas prácticas como la vulneración por parte de los programas La Mañana y Amigas y conocidas de las normas deontológicas básicas en el tratamiento de la violencia de género. Asimismo, el Consejo ha documentado una inadecuada cobertura, por falta de contextualización, de un vídeo del president Torra saltándose un peaje. Otros ejemplos son la falta de pluralidad y el desequilibrio en las dos mesas de tertulia del especial que analizaba la moción de censura de Sánchez a Rajoy, o llamar, en este caso por error, "presos políticos" a los políticos catalanes encarcelados.

Por la relevancia política que supuso, hemos destacado aquí la actuación de los informativos durante la moción de censura que llevó al gobierno a Pedro Sánchez, y que hemos focalizado, siguiendo el informe del Consejo de Informativos en el programa de Informe Semanal dedicado al asunto, y a las dos mesas de tertulia que hicieron el seguimiento de la noticia.

El reportaje, nada más arrancar, alude a que "en el principio fue la sentencia del caso Gürtel y un total de 351 años de prisión", pero al espectador no se le ofrece mayor explicación sobre la conocida sentencia por corrupción que mueve al PSOE a presentar la moción de censura contra el Gobierno del PP. Tampoco habrá más alusión a Gürtel en los casi 17 minutos que dura el reportaje. Y el texto prosigue: "El primer día se presentó la moción. El segundo fue de indiferencia y desprecio. El tercero, domingo, remolón. El lunes fueron los mensajes por debajo de la mesa. El quinto día, vértigo y confusión. El miércoles no me lo

creo. Y el séptimo día, triunfante, el candidato Pedro Sánchez descansó".



El Consejo de Informativos cuestiona "si esa es la forma más adecuada de informar sobre un hecho noticioso de enorme calado entre la sociedad y de gran importancia política para el futuro del país". El estilo y las expresiones utilizadas "no contribuyen a explicar los hechos que se tratan de reflejar", afirma el documento. "¿No merecen los espectadores de la radiotelevisión pública que se les explique qué significa, por ejemplo, la frase 'el lunes fueron los mensajes por debajo de la mesa'?", se preguntan.



Tras diversas intervenciones de José Oneto, Manuel Pimentel, Ramón Tamames, Manuel Conthe y la historiadora Carmen Sanz, el texto del reportaje continúa así: "Pedro Sánchez era hace 20 meses un político desahuciado que salió a hurtadillas de su partido y del Congreso dando la espalda a su escaño. Volvió para exigir la responsabilidad última y total al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Investido de inmediato presidente del Gobierno tras el triunfo de la moción". "De nuevo, falta contextualización. Volvemos a preguntarnos si son las expresiones más adecuadas, más explicativas, para contar la actualidad de una forma fidedigna", afirma el informe. "Sánchez ha tomado posesión en Zarzuela. Arrojo y audacia no se le niega. Ha llegado a Presidente quien más en sí mismo creyó", sigue la pieza.



Hacia el final del reportaje, llega la referencia al presidente que se va: "Mariano Rajoy, de 63 años, lleva en la política cerca de 40. Pocos como él han pasado por puestos de responsabilidad tan variados y altos. Durante la moción de censura se hizo más presente que nunca por su ausencia la tarde del jueves. La mayor paradoja como mandatario es que haya tenido que abandonar el poder una semana después de haber conseguido la principal herramienta de todo político: los presupuestos".El Consejo afirma que, "una vez más", hay más opinión que información en la locución. "Y nada sobre los abucheos que recibió Rajoy a su salida del Congreso, recogido incluso por las agencias internacionales de información", recuerdan.

Informe Semanal recoge en su totalidad su despedida desde el estrado del Congreso: "El señor Sanchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle...Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. (Aplausos) Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día, se lo deseo por el bien de España. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo y suerte a todos ustedes por el bien de España".



Seguidamente, se ofrece un breve total de Pedro Sánchez y un texto a modo de curioso epílogo: "El rápido desenlace de la moción de censura no ha dejado tiempo a hipótesis, especulaciones o rumores. Cuando se tiende a exagerar o a no dar importancia a las cosas, la irrupción de Pedro Sánchez ha dejado a muchos sin palabras en la sociedad del ruido". Para terminar, alusión al expresidente Rodríguez Zapatero y una frase final contundente sobre Pedro Sánchez, sin ninguna otra explicación: "Tiene experiencia internacional, habla inglés y francés, está en política desde el 2000, delegado en el Congreso del que salió Zapatero y luego concejal en Madrid. Ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez es lo que quería ser".