Alegría multiplica por 27 los apoyos que recibió Gundín para dirigir los informativos de TVE

Publicada el 06/08/2018 a las 17:58 Actualizada el 06/08/2018 a las 18:55

Nuevo director de Informativos de RNE

a Begoña Alegría como directora de Informativos de TVE.del colectivo aprueban su nombramiento, frente a 48 que lo rechazan, en el referéndum convocado por el Consejo de Informativos que se ha desarrollado entre el pasado viernes y las tres de la tarde de este lunes. Para dar una idea cabal del apoyo, conviene recordar que a favor de Álvarez Gundín votaron 28 trabajadores y Somoano obtuvo 38 papeletas positivas. Según la normativa,, por lo que los dos directores nombrados durante el gobierno del PP pudieron desempeñar el cargo a pesar del inequívoco rechazo de la redacción. Es decir, Alegría multiplicó por 27 el número de apoyos logrado en su día por Gundín, su antecesor en el cargo.En este caso, Alegría se había sumado a las continuas peticiones de los trabajadores que pedían que el; para ello, en la convocatoria de la reunión con los trabajadores del pasado jueves, la nueva directora aseguró que solo desempeñaría sus funciones si lograba un resultado positivo en el referéndum.Tras validarse los datos, el Consejo de Informativos ha hecho público un comunicado en el que constata que "más de unque han votado en el referéndum sobre la nueva directora de Informativos, Begoña Alegría, han respaldado su nombramiento. En total han sido 730 votos positivos sobre un total de 855. Han optado por no apoyar a la candidata 48, mientras que 77 han votado en blanco (datos referidos a TVE que no incluyen los de la web RTVE.es). Con estos resultados, y teniendo en cuenta el perfil profesional de Begoña Alegría, el Consejo de Informativos de TVE ha emitido un. El CdI confía en que cumpla con losque establecen la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, el Estatuto de información y los Principios de programación. Igualmente, el Consejo de Informativos le ha ofrecido su colaboración, convencido de que la defensa de esos principios es un objetivo compartido por todos los profesionales de TVE"., –continúa el escrito– en el referéndum se ha producido uncon respecto a las consultas precedentes. El censo de los profesionales de la información (periodistas, realizadores, productores, montadores, reporteros gráficos, documentalistas, técnicos de sonido, etc.) estaba compuesto por 1.854 personas, de las que han votado un 46,11%, casi dos puntos más que en la consulta de 2014. Contrasta enormemente el apoyo suscitado por una profesional de la casa, comprometida con el servicio público que debemos prestar a la ciudadanía (730 votos a favor), con el obtenido por el anterior director de informativos (28)".Efectivamente, en el caso de, el ya exdirector de Informativos de TVE, fue, lo que supuso un 76,91% de los votos. Mientras que sí que contó con los votos a favor de 28 personas, un 3,75%. Por último, 144 trabajadores (19,32%) emitieron un voto en blanco. Dos años antes, con, el. A favor lo hizo el 8,05% y el 20,9% dejó una papeleta en blanco.También hoy, Rosa María Mateo ha nombrado a. Heitzmann (Segovia, 1959) es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En 1987 ingresó en Radio Nacional de España en San Sebastián y en 1991 se trasladó a la redacción de Madrid. Ha sido(España a las 8, Diario de las 2 y 24 horas) y ha ocupado las jefaturas de área de Local (Madrid) y Nacional. Actualmente era el responsable del área España, que agrupa la información de política y sociedad.Por último,. Gil (Palencia, 1967) es licenciada en Periodismo e Imagen y Sonido por la Universidad Complutense de Madrid. Vinculada a RTVE desde 1990,. Desde 2011 ha sido productora ejecutiva del área de Cultura, encargada de programas como Días de cine, Versión española, Historia de nuestro cine, entre otros muchos, y de lacomo el Festival de cine de San Sebastián, los Premios Forqué, los Premios Max o la Seminci de Valladolid. Destaca también su trabajo de producción en programas musicales de gran peso y también ha desarrollado su labor en el área de entretenimiento.