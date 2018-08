Luis Lianes y Mónica Agudo sustituyen a Sastre y Gilgado en la cúpula de los Informativos de TVE

Publicada el 07/08/2018 a las 18:00 Actualizada el 07/08/2018 a las 18:25

24 horas después de que la redacción refrendara con un 85% de apoyo a la directora de Informativos de TVE, Begoña Alegría ha realizado el nombramiento de los dos puestos más importantes en el esquema de mandos del departamento. Luis Lianes es ely Mónica Agudo es la. Ocuparán los puestos que en los últimos años habían desempeñado, respectivamente, Carmen Sastre y José Gilgado, precisamente los dos responsables que, junto a Álvarez Gundín y al director de Informe Semanal, Jenaro Castro, habían sido señalados comoal servicio del PP. A estos nombramientos se sumarán de inmediato los segundos escalones de mando: editores de cada uno de los telediarios, jefes de área y responsable de Informativos no diarios.En la redacción se ha comentado de manera muy crítica la actitud de tierra quemada de los mandos de la etapa Gundín, ya que han. "Ha habido una auténtica desbandada", comentan aDe hecho, desde el pasado jueves, día en que compareció en la redacción Begoña Alegría,: "No han dejado ni un bolígrafo", aseguran las mismas fuentes. El abandono ha sido tal que, en esa misma jornada, se necesitaba mover una "terrena" (unidad móvil ligera, que garantiza técnicamente los directos en exteriores) y no se encontró a ningún jefe habilitado para autorizar su empleo.En estos nombramientos se ha repetido la que viene siendo una constante de la nueva dirección: nada se ha sabido de los cambios hasta la emisión de una nota por parte del, organismo que en los últimos años se ha limitado a informar sobre los invitados de espacios de tertulias y entrevistas en TVE y RNE, y a destacar datos positivos de audiencias. En este caso, se destaca que "(Madrid, 1969) es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado la, a cuyos Servicios Informativos se incorporó en 1998 como redactor de información financiera y bursátil en el Canal 24 Horas. En 2000 pasó al área de Nacional del Telediario. Entre 2002 y 2007 fue redactor y adjunto al jefe del área de Economía. Fue responsable de la información de Casa Real en TVE entre 2007 y 2016. En febrero de ese año se incorporó al departamento de Comunicación de BBVA".También se ofrece una breve biografía profesional de(Cuenca, 1972): "Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid., cuando se crea el Canal 24 Horas, donde estuvo dos años en el área de Internacional. En 1999 saca la plaza por oposición en el Centro Territorial de RTVE en Castilla La Mancha. En 2006 vuelve a Madrid como adjunta a la edición de La 2 Noticias y, un año después, se incorpora a la edición del TD2, donde permanece hasta 2012. Desde entonces y hasta 2014 es adjunta en el área de Nacional, y a partir de 2014 es redactora en el área de Internacional".Agudo coincidió con Begoña Alegría como adjunta al jefe de Nacional y fue destituida en la misma jornada que la ahora directora, junto a otra serie de mandos, en lo que se consideró unay provocó la "sentada" ante el despacho de Gundín.En claro contraste, el Consejo de Informativos haen el informe preceptivo que establece el Estatuto de Información de la Corporación RTVE.