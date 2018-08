El consejero delegado de 'Financial Times' se ve obligado a devolver parte de su astronómico sueldo tras las críticas de sus periodistas

Publicada el 15/08/2018 a las 19:10 Actualizada el 15/08/2018 a las 19:28

John Ridding, consejero delegado del diario Financial Times, devolverá parte de los 2,5 millones de libras esterlinas () cobrados en 2017, después de las críticas recibidas en el seno de la plantilla del periódico de referencia en la City, informa Europa Press.Según una nota enviada a la redacción, Ridding devolverá 510.000 libras (571.000 euros) antes de impuestos, lo que supone un ingreso de 280.000 libras netas (313.762 euros) para la empresa.Estos recursos serán empleados en primer lugar en un fondo para impulsar y aceleraren la estructura de Financial Times'y reducir la brecha salarial de género, mientras otra parte servirá para financiar las operaciones del diario.Semanas atrás, Steve Bird, representante del Sindicato Nacional de Periodistas en el periódico, escribió a los editores y periodistas de FT señalando que la paga de Ridding era desproporcionada y que debería devolver parte de ella para ayudar a los que tenían salarios más bajos.La remuneración del consejero delegado del diario registró el pasado ejerciciorespecto de los emolumentos de 2016, sobrepasando ampliamente el incremento medio del 11% registrado entre los máximos ejecutivos de las empresas del Ftse 100.De hecho, la remuneración cobrada por Ridding representaba el equivalente a más de la mitad del beneficio de explotación del diario en 2017, que ascendió a casi 4 millones de libras (4,5 millones de euros), según reflejan las cuentas registradas por la empresa.El grupo japonés Nikkei, propietario de Financial Times, precisó que la remuneración percibida por Ridding había tenido en cuenta los resultados del periódico, que ha superado por primera vez desde su compra el umbral de los 910.000 suscriptores de pago."Estamos muy satisfechos con el crecimiento y dinamismo de FT, así como por el éxito de la colaboración FT/Nikkei. Respetamos y apoyamos su propuesta para ajustar su remuneración y reenfocar la atención en la misión del diario", indicaron los propietarios.s'.