Estos son los nuevos responsables de los Informativos de la nueva TVE: periodistas de plantilla en su mayoría represaliados por la anterior dirección

Renovación total en los informativos de TVE. Prácticamente no seguirán en los puestos de mandoque los han ocupado durante la anterior dirección, que fueron objeto de centenares de denuncias documentadas por censura, manipulación y, en general malas prácticas informativas., actual responsable de los Servicios Informativos, ha elegido a personas que, al margen de nombres, más o menos conocidos, responden a: periodistas de plantilla en la empresa, que han ocupado cargos de responsabilidad en anteriores etapas,entre sus compañeros y, en su mayoría, represaliados porde la dirección durante el Gobierno del PP. Un dato más: casi todos fueron desplazados a espacios y trabajos marginales en los últimos años. Esta es la relación más completa queha podido conocer.es el nuevo director de Contenidos yes la nueva directora de Informativos Diarios. Ocupan los puestos que en los últimos años habían desempeñado, respectivamente, Carmen Sastre y José Gilgado, precisamente los dos responsables que, junto ay el director de Informe Semanal,, habían sido señalados como artífices de la censura y manipulación al servicio del PP.Luis Lianes (Madrid, 1969) es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en Televisión Española, a cuyos Servicios Informativos se incorporó en 1998 como redactor de información financiera y bursátil en el Canal 24 Horas. En 2000 pasó al área de Nacional del Telediario. Entre 2002 y 2007 fue redactor y adjunto al jefe del área de Economía. Fue responsable de la información de la Casa Real en TVE entre 2007 y 2016. En febrero de ese año se incorporó al departamento de Comunicación de BBVA.(Cuenca, 1972) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Entró en TVE en 1997, cuando se crea el Canal 24 Horas, donde estuvo dos años en el área de Internacional. En 1999 saca la plaza por oposición en el Centro Territorial de RTVE en Castilla La Mancha. En 2006 vuelve a Madrid como adjunta a la edición de La 2 Noticias y, un año después, se incorpora a la edición del TD2, donde permanece hasta 2012. Desde entonces y hasta 2014 fue adjunta en el área de Nacional. Fue destituida en la misma jornada que la ahora directora, junto a otra serie de mandos, en lo que se consideróy provocó la "sentada" ante el despacho de Álvarez Gundín. Desde entonces, era redactora en el área de Internacional.La nueva directora de Informativos No Diarios es. Ingresó en TVE en 1986, en el centro de producción de Canarias. En 1991 se incorpora a los servicios informativos centrales de TVE, en la sección de Política de los telediarios. Después de varios años en la redacción del canal 24 horas, volvió a la redacción de los telediarios donde ha formado parte del equipo de reporteros y ha ocupado la jefatura del área de Sociedad. También fue jefa de Informativos y Programas en el centro de producción de Canarias. Fue miembro del Consejo de Informativos, e integrante y coportavoz de MujeresRTVE. Hasta ahora formaba parte de la redacción del programa Europa, que se emite por el Canal 24 Horas.El nuevo director de Informe Semanal es. Fue jefe del área de Internacional de los telediarios durante el mandato de Fran Llorent. Ha trabajado en Informe Semanal y en la actualidad era responsable del espacio El Mundo en 24 Horas de ese canal. Durante el mandato de Álvarez Gundín se le abrió expediente, posteriormente resuelto sin sanción, por escribir en el Inews, el gestor de contenidos de la redacción: “Una sencilla regla de tres: manipulación es corrupción; la dirección de Informativos manipula, ergo...”.El nuevo director y presentador de Los Desayunos y el nuevo espacio de actualidad de mediodía,fue director del Centro Territorial de Galicia y director y presentador de La Noche en 24 Horas. Desde 2012, y tras su destitución de este último programa, era redactor en Galicia. Fue vicepresidente del Consejo de Informativos en los últimos mandatos.Los nuevos editores de los Telediarios son:TN1:. Editora adjunta de ese informativo con Fran Llorente y primera etapa de Julio Somoano. Fue desplazada al Centro Territorial de Madrid.TN2:. Editor del Matinal y de este informativo, fue destituido y desplazado a tareas menores al negarse a firmar un telediario en 2013, en el que se censuró la realidad de unas declaraciones de María Dolores de Cospedal sobre el caso Bárcenas, que sí constaban en el sumario.Fin de Semana:. Corresponsal de Televisión Española en México y Centroamérica desde julio de 2011. Hasta entonces, ocupaba el puesto de adjunto a la edición de los Telediarios Fin de Semana y también fue jefe del área de Nacional de los Telediarios. En la actualidad estaba integrado en el área de Internacional y realizaba trabajos menores.Los nuevos responsables de áreas son:Nacional:. Fue adjunta a la jefatura de ese área hasta los cambios introducidos por Álvarez Gundín en 2014, que provocaron la sentada de protesta ente su despacho. Premiada en años anteriores por sus informaciones sobre Defensa, ha permanecido cuatro años en la misma sección como redactora de base.Internacional:Corresponsal en Moscú y Argentina, editor adjunto y presentador de Informativos, estaba adscrito al área de Internacional donde desarrollaba durante los últimos años tareas menores.Economía.. Presentadora y directora en el Canal 24 horas, fue destinada a Economía y se ocupaba de cubrir el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, hasta que la dirección, descontenta con sus informaciones, la sustituyó por una redactora de la "redacción paralela".Sociedad.. Jefa adjunta de Sociedad destituida y destinada como redactora al área de Cultura.Cultura.Único caso en que desempeñaba esta jefatura con la anterior dirección y ha sido confirmado por la actual.Centros Territoriales.Fue adjunta del Área de Sociedad, entre otras responsabilidades.