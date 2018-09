Begoña Alegría niega que haya una "purga": "No queremos una TVE tutelada por los políticos"

Publicada el 03/09/2018 a las 13:14 Actualizada el 03/09/2018 a las 15:50

La nueva directora de Informativos de TVE,, ha negado que los cambios realizados en ese departamento sean, tal y como han denunciado desde el PP. "Preguntad a los redactores", ha dicho para rebatir la acusación, antes de añadir: "No queremos una TVE tutelada por los políticos. Todos los designados para puestos de responsabilidad son profesionales de amplia trayectoria. Han trabajado con Sáenz de Buruaga, con Urdaci, con Fran Llorente y también en la última etapa".Begoña Alegría se ha referido también a lade un reportaje en Informe Semanal sobre los primeros cien días de Gobierno de Pedro Sánchez, para aclarar que el trabajo "al no recoger acontecimientos como la polémica sobre la exhumación de Franco o la defensa del juez Llanera, y encontrarse su autor de vacaciones; la decisión final, una vez que se cumpla ese periodo de gobierno el próximo día 12, será del director de Informe Semanal"."Hoy, por primera vez, estamos juntos todos los Informativos de RTVE porque somos el mayor grupo de comunicación y lo hacemos al pie de nuestro icono: el Pirulí", ha dicho la directora de Comunicación,, al inicio de la presentación, rodeada por los presentadores de TVE para la nueva temporada, y los directores de ese departamento en TVE, RNE y servicios Interactivos. Ha abierto el turno de intervenciones Begoña Alegría para destacar que lleva treinta años en TVE y que ha sido refrendada por el 86 por ciento de la redacción, "un dato que me da fuerza, pero que no ha sido un apoyo a mi persona –ha dicho–, sino a un camino, el de haceren los que los ciudadanos se sientan representados".A continuación han realizado breves intervenciones los distintos presentadores de los informativos de TVE en la temporada que se inicia, antes de que, director del departamento en RNE, recordara uno de los lemas que preside su sede: "" para asegurar que "hay nuevas formas de oír la radio; tenemos que adaptarnos al nuevo lenguaje, a las nuevas tecnologías y lo vamos a hacer con el apoyo de los Centros Territoriales y nuestra gran red de corresponsales". Heizmann ha destacado el carácter provisional de su mandato a la espera de la resolución del concurso público que se tramita en el Parlamento.Ya en el turno de preguntas, Alegría ha respondido al dato de bajada de audiencia de los Informativos de TVE en agosto, para afirmar que "llevamos pocos días al mando, en cualquier caso,. Yo quiero recuperar los cuatro puntos que se perdieron tras el cese de Fran Llorente, pero sobre todo quiero recuperar la credibilidad con unos Informativos plurales. He realizado los cambios como una apuesta por la profesionalidad de quienes llevan muchos años aquí; mi trabajo no está condicionado ni me he puesto fecha, ojalá se culmine el concurso público y que lo haga por consenso".A continuación, se refirió al manifiesto de cincuenta profesionales que critican ", para afirmar que coincide con él cuando habla de "veracidad y pluralidad", pero que se trata de "un escrito anónimo, en el que no figura ninguna firma y que podría estar fundamentado por el resentimiento. He realizado una decena de nombramientos y he dejado a los nuevos responsables decidir sus equipos; en cuanto a mí misma, supedité mi cargo al apoyo explicito de la redacción".Como tareas pendientes, la directora de Informativos de TVE se refirió al Canal 24 Horas, donde continúa por el momento como responsablepara decir que "es la siguiente prioridad. Va a haber nueva dirección". En cuanto a La 2 Noticias, inscribió su futuro en la remodelación conjunta de esa cadena: "Estamos repensando ese espacio, que se ha descapitalizado en los últimos tiempos y que se estaba emitiendo a horas inadecuadas para un informativo de esas características".Sobre nombres concretos de profesionales cesados, como Raquel Martínez, Julio Somoano, o Sergio Martín, afirmó que " se está hablando con ellos para que". Sobre Jesús Álvarez, cesado en la presentación de deportes en los telediarios, dijo que "el puesto de presentador no es vitalicio, y Jesús tendrá nueva tarea dentro de Los Desayunos". Por fin, y sobre los miembros de la denominada "redacción paralela", contratada por José Antonio Gundín y procedente en su mayoría de medios de extrema derecha, dijo que "hay de todo y ya se ha producido algún ajuste al estar sometidos a interinidad".Preguntada por si habrá temas tabú en las tertulias de Los Desayunos, como se había acusado en la época anterior, Alegría invitó "a releer los informes del Consejo de Informativos sobre estos asunto. Lo que sí aseguro es que, sin ninguna excepción".