TVE emitirá esta temporada "14 de abril. La República" y otras producciones censuradas por el PP

Publicada el 04/09/2018 a las 11:46 Actualizada el 04/09/2018 a las 12:06

TVE ha anunciado, en el seno del, la emisión esta temporada de la segunda parte de la serie 14 de abril. La República, así como el conjunto de producciones, basadas en otros acontecimientos históricos del siglo XX. Se pondrá, de este modo, fin aimpuesta por los responsable de la cadena pública designados por el PP, que reiteradamente, y en sede parlamentaria, respondían a las demandas del diputado(Unidos Podemos) con evasivas de carácter económico y de ejecución presupuestaria, defendidas tanto por el entonces presidente de RTVE Leopoldo González-Echenique en septiembre de 2014, como su sucesor José Antonio Sánchez en junio de 2017. Ya en ambos ocasiones el diputado calificó las respuestas como "una nueva forma de censura bajo la justificación del ahorro".En la primera ocasión, Ricardo Sixto planteaba por escrito al presidente de RTVE las siguientes preguntas: "¿y la época de la II República tiene en su poder TVE? ¿Cuántas no ha emitido? ¿Cuántas ha financiado en todo o en parte? ¿Cuáles son? ¿Qué títulos tienen?". El político valenciano citaba como ejemplo el caso de La conspiración, película que inauguró el 18º Festival de Cine Internacional de Ourense, dirigida por Pedro Olea y guión de Elías Querejeta, que relata el golpe militar del general Mola en 1936, que desencadenó la Guerra Civil. "Lleva año y medio –aseguraba Sixto– esperando a que la actual dirección de la cadena pública impuesta por el Partido popular emita este filme".La respuesta llegó a finales de agosto de ese 2014 y se fundamentó en motivos contables: "Su no emisión obedece a, al igual que contenidos que abordan otras temáticas. En televisión, el gasto se produce cuando se emiten los contenidos. Hasta ese momento, los contenidos son considerados activos de la empresa". En su escrito, González Echenique aclara que a finales de año pasado la corporación poseía un stock de películas valorado en 158 millones de euros. Explicaciones económicas que no abordan la principal denuncia del diputado, en el sentido de que producciones, en su mayor parte patrocinadas por TVE, que abordan temáticas de nuestra historia reciente, fueran realizadas durante el gobierno socialista y "estén guardadas bajo siete llaves por la actual dirección".Entre esas producciones se hacía referencia a como la primera parte de 14 de abril. La República fue emitida a principios de 2011 y tuvo un gran éxito de audiencia y ventas al exterior, lo que aconsejó rodar 17 nuevos capítulos, que desarrollaban la historia hasta julio de 1936, y que fue culminada durante ese años. Sin embargo, y a pesar de que varias televisiones extranjeras se interesaron por su compra, esa segunda parte nunca ha sido emitida. Suerte similar ha corrido La Conspiración, que se centra en el papel del general Mola en el arranque del golpe militar contra el Gobierno de la República, y que ya sufrió, que impidió el rodaje en la catedral de Pamplona.No obstante, al ser coproducida con ETB, la autonómica vasca sí emitió esta producción en enero de 2012. Otro tanto ocurrió con la película El precio de la libertad, que se estrenó en el Festival de San Sebastián, y se exhibió en ETB doblando la audiencia habitual. El telefilme narra la peripecia, personal y política de, miembro de ETA condenado a muerte en el proceso de Burgos durante el franquismo, y que evolucionó después hasta ser pieza clave en la desaparición de ETA político-militar. También pudo ser vista por los espectadores catalanes Volveremos, ficción basada en republicanos españoles que pasan al exilio en Francia y participan activamente en la lucha contra la Alemania nazi y la Italia fascista. Transcurre en el año 1944 y se emitió por TV3 en 2012. Ni vascos, ni catalanes, ni el resto de españoles ha podido ver aún Tres días de abril, que se desarrolla entre las elecciones municipales de 1936 y la salida de España de Alfonso XIII, y la proclamación de la República.En junio del pasado año, el mismo diputado reiteró su pregunta y acusación de censura al sucesor de Echenique, José Antonio Sánchez, quien volvió a negar motivos ideológicos para la no emisión y afirmó que se basa en "criterios económicos y de oportunidad". El presidente del medio público, tras extenderse en "el elevado coste que suponía la emisión en plena crisis económica", aseguró "que en la actualidad existen otros productos que, por su mayor actualidad,", afirmación que choca con la emisión de sucesivas temporadas de Águila Roja, o la más reciente de Reinas, ambas con tramas que discurren varios siglos atrás.Por todo este "olvido", Ricardo Sixto afirmó que "RTVE, como ente público, debe estar al servicio de la ciudadanía, cuidando en la medida de lo posible de su neutralidad e imparcialidad en asuntos de ideológicos y de conciencia". A lo que el presidente de la corporación responde negando "" para no emitir estas creaciones, y termina asegurando que "los principios que inspiran la programación de RTVE no son otros que prestar, en la medida de sus recursos, el mejor servicio a los ciudadanos".Sin embargo, la nueva dirección de RTVE, ya sin el PP en el Gobierno, ha decidido la recuperación de estas producciones a partir de ahora. La primera será la serie sobre La República que, al tratarse de la continuación de la proyectada en 2011, obligará a una reposición, que salve el espacio de tantos años en los que ha permanecido encerrada esta parte de nuestra historia reciente.