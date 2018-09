"No formamos parte del botín": los periodistas de la radiotelevisión de Feijóo se manifiestan este sábado hartos de la manipulación informativa

Publicada el 07/09/2018 a las 12:23 Actualizada el 07/09/2018 a las 12:52

Una ley de medios que no se cumple

“Porque non hai tutelas, nin hai tu tía” (Fraga, 1990). Porque “a TVG é de todos os galegos”

(Núñez Feijóo, 2016) “e a Radio Galega, tamén” (Defende a Galega, 2018). Manifestación @poladignidade dos medios públicos o sábado (10:30 en San Marcos; 12:30 en Praterías) #EuVouÁMani pic.twitter.com/CzPtarjeuK — DefendeAGalega (@DefendeAGalega) 6 de septiembre de 2018

El Comité Intercentros de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) y el Comité de empresas de RTVE en Galicia han convocado para este sábado 8 de septiembre en Compostela una manifestación para reivindicar "la dignidad de los medios públicos de comunicación" . Esta marcha completa cuatro meses de protestas de los trabajadores del ente público gallego: cada viernes, y siguiendo el ejemplo de los Viernes Negros de RTVE –suspendidos desde el pasado 13 de julio-, los empleados se enfundan ropa negra para denunciar la manipulación y reclamar el fin de la injerencia política del gobierno de la Xunta encabezado por Alberto Núñez Feijóo.Bajo, la marcha comenzará a las 10:30 en las instalaciones de la CRTVG, pasará también por la sede de RTVE y finalizará hacía las 12:30 en la plaza de Praterías de la capital gallega. La convocatoria también incluye un llamamiento a la ciudadanía ya que entienden que "nuestro compromiso como trabajadores de los medios públicos no es tanto con la audiencia como con el conjunto de la sociedad gallega".En un manifiesto publicado este viernes titulado Defende a Galega, los trabajadores de la radiotelevisión gallega recuerdan que desde hace 16 semanas llevan intentando, el desmantelamiento de los medios públicos y las dificultades crecientes para desarrollar el trabajo con criterios profesionales". "Cuando un partido político, una corporación, una minoría organizada o el propio gobierno se infiltra de tal forma en la Televisión de Galicia o en la Radio Galega que es capaz de imponer sus criterios de selección de noticias, su argumentario o sus intereses particulares, los medios públicos pierden su razón de ser. Se pervierte el derecho a la información y mengua la calidad democrática de la sociedad", aseguran los trabajadores en este manifiesto: ": no sabemos ya para quien lo hacemos o lo sabemos demasiado bien".Lasdurante los últimos meses. El pasado mayo, sus trabajadores dieron el paso de sumarse a los Viernes Negros contra la manipulación informativa, impulsada originalmente por TVE. Pocas semanas después, ya en junio, las protestas se recrudecieron tras la liquidación de Diario Cultural, un programa cultural emblemático con 28 años de historia, y de. "Estamos hartos de soportar este constante control y manipulación, somos profesionales de larga trayectoria y hasta aquí hemos llegado", denunció Concha de la Fuente, miembro del Comité Intercentros de la radio y televisión autonómica, el pasado mes de junio en infoLibre.Este malestar entre los trabajadores se tradujo en la renuncia de Tati Moyano y Alfonso Hermida de seguir presentando el Telexornal de la noche en protesta por la manipulación en la que está sumida la cadena pública. Semanas después, la periodista volvió a los titulares ya que la dirección le abrió un expediente sancionador de falta muy grave con amenaza de despido "por haberse posicionado públicamente a favor de la pluralidad y la imparcialidad en los medios públicos".Además, el Comité Intercentros. Una de las últimas veces fue el pasado mes de octubre de 2017, tras la oleada de incendios que azotó Galicia. Los empleados denunciaron entonces la escasa y tardía cobertura de la tragedia por parte de los medios públicos. El directivo, por su parte, reivindicó "un buen trabajo con errores".Asimismo, recuerdan la: "pedimos sólo eso: que se desarrolle la ley, que se cumpla. Una ley que combatió en la calle el personal de la CRTVG y que no se cumple precisamente en los puntos que velan por la pluralidad e imparcialidad editorial". También piden quepara poder "ser los primeros en llegar a la noticia y contarla de la mejor manera posible".Lacobra especial importancia en una comunidad en la que las empresas informativas privadas son muy dependientes del dinero de la Xunta. El apoyo del Gobierno de Feijóo a los medios privados ha ido en aumento en los últimos años: el líder conservador gallego repartió en 2017 medio millón más que en 2016 (1,13 millones de euros) apelando a la necesidad de tener "medios plurales e independientes". ". No podemos permitirá que la dependencia del gobierno de la Xunta o de las formaciones políticas se haga crónica en los medios públicos gallegos". Y advierten: "los propios partidos son conscientes de la gravedad de la situación".Los trabajadores de la radiotelevisión gallega también aspirar a "competir en el mismo espacio de comunicación que los otros medios". Su objetivo, explican, esy hacerlo además con una oferta diferenciada, la propia de un medio público".El manifiesto termina dirigiéndose directamente a los espectadores y oyentes, pero también a "todos que no nos ven ni nos oyen": "Hagan valer el derecho ciudadano de disponer de unos medios de comunicación públicos de calidad y combativos con la precariedad laboral y de recursos.".