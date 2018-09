Indignación entre los profesionales de TVE por las "falsas acusaciones" de purgas en los Informativos

Publicada el 16/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 15/09/2018 a las 18:58

"Afirmar que se han producido purgas es falso"

info Libre

info Libre

"La auténtica 'caza de brujas' se produjo con Gundín"

Suculentos pluses y derecho de "viudedad"

info Libre

CCOO pide inhabilitar a la anterior cúpula de Informativos

Noche del martes. La 1 de TVE emite el partido de fútbol internacional entre España y Croacia cuando comparece la ministra de Sanidad,y anuncia su dimisión. La noticia es recogida por el canal 24 Horas, mientras el narrador del partido,, anuncia que en el descanso el TD2 tratará el asunto, como así ocurre entre las 21.37 y las 21.44 horas. Durante el segundo tiempo del encuentro, el mismo narrador anuncia que el Gobierno ya ha designado a la persona que ocupará ese ministerio, y que, al término del partido, un especial informativo dará los detalles; a las 22.40 horas aparece en pantalla, de nuevo,que explica la dimisión y da cuenta de la sucesora en ese ministerio, e incluye una valoración del secretario general del PP. Minutos antes, el diputado de esa formaciónclama en Twitter: "Obligan a los comentaristas de RTVE a anunciar el nombramiento de la nueva ministra de Sanidad durante el Partido de España-Croacia. Desde el gol de Butragueño a Dinamarca pidiendo el voto al PSOE no se había visto una injerencia igual. ¡Qué vergüenza!".En esa misma red social,, redactora de TVE opina: "Y era una noticia importante". Otra periodista de un medio público autonómico insistía en la idea: "Dimisión y avance informativo en TVE. No compare". El politólogoironizaba: "TVE igualito que hace unos meses, ¿eh?", y otro trabajador de RTVE remachaba: "El informativo especial que acaba de terminar sobre la dimisión y nombramiento de la ministra de Sanidad, igualito, igualito, que los que se veían hace seis meses. Y seguirán hablando de purgas".Así denominó el portavoz del PP sobre RTVE,, los cambios en la redacción tras el nombramiento como directora de Informativos de, y la sustitución de los cargos de confianza. Así lo denunciaba un colectivo anónimo de mandos cesados, y en similar línea se ha manifestado un periodista de El Mundo que hablaba de despidos, destituciones, y tertulianos que dejaban de serlo injustamente, sin olvidar incluir su propio nombre entre los damnificados. La directora de Informativos ya negó que hubiera tal en el acto en que se daban a conocer los nuevos presentadores, pero se podría argumentar que la respuesta era obligada,El PP acusa, el Gobierno se defiende. Pero frente a la batalla política están los profesionales de RTVE a los queha preguntado. Responde en primer lugar, presidente del Consejo de Informativos, órgano institucional para la vigilancia de malas prácticas informativas: "Afirmar que se han producido purgas en estos meses es sencillamente falso. Se ha producido un amplio relevo que, en muchos casos, había sido exigido por el Consejo de Informativos porque se trataba de personas que habían incurrido reiteradamente en malas prácticas profesionales y habían contribuido de manera activa a un sistema de manipulación de la información con tintes oficialistas, por decirlo de una manera suave. Y el Consejo no lo dice por decir.. Algo muy diferente a esas voces que en estas últimas semanas se han dedicado a extender falsedades y mentiras –como por ejemplo, que los Telediarios no habían dado los abucheos al presidente del gobierno en Doñana–, tal y como se demuestra con un simple acceso a las emisiones de los informativos accesibles en la web de RTVE"."Lo peor de todo es que quienes utilizan el término 'purga', para poder justificarloque es, desde luego, tramposa por no decir falsa –agrega Caballero–. No seré yo quien califique a mis compañeros de profesión en función de sus preferencias ideológicas, pero sí puedo asegurar que entre las personas elegidas para ostentar responsabilidades editoriales en esta nueva etapa hay ideas de todos los colores. Y"."Que la ex directora de contenidos sea considerada purgada, cuando el Consejo pidió su dimisión por haber entregado a una periodista del telediario el argumentario de un partido político sin decirle que lo era, para que lo siguiese en la elaboración de su información, lo dice todo", explica el presidente del Consejo de Informativos. "Además, en algunas de las listas que han circulado, incluyendo la de un importante medio nacional, hay errores de bulto junto a informaciones no contrastadas que, sino arrojar dudas siguiendo esta nueva moda que se ha dado en llamar verdades alternativas como eufemismo de mentiras. Incluso se especifica el nombre de un compañero del área de deportes que supuestamente ha sido purgado y está sin destino cuando en realidadque hace un mes", señala Caballero."Y no hablemos de la supuesta e inexistente purga de tertulianos. Lo que sí ha ocurrido es que en los programas de debate de la televisión pública estaban vetados representantes de medios y sectores sociales que ahora sí participan. Por ejemplo, el director del diario Abc acudía y sigue acudiendo a las tertulias de TVE, pero ahora tambiéncon personas como, por ejemplo, el director editorial de, sobre el que parecía existir un auténtico veto en la etapa anterior. Hablar de purga cuando lo que ocurre es que aumenta notablemente la pluralidad es de nuevo".Caballero, que lleva más de veinte años en lo Informativos de TVE, recuerda lo ocurrido en la anterior etapa: "Cuando en 2012 se produjo el relevo deporla mayoría de los responsables editoriales fueron cambiados. En aquel momento fueron sustituidos por compañeros de plantilla, en general de trayectoria intachable y grandes profesionales. Fueron relevados los editores de todos los informativos, la dirección del Canal 24 Horas y casi todos los jefes de área de telediarios. Lo que aparentemente podría ser una decisión guiada exclusivamente por razones profesionales, en la que un nuevo director optaba por personas de su confianza, pronto se vio que podía esconder otros motivos. Así, un año después se procedió a sustituir de nuevo a todas las ediciones. La mayoría de los elegidos al principio habían dejado claro que no iban a participar en malas prácticas y que querían ejercer su oficio de periodistas con la máxima dignidad. Por lo tanto"Pero la auténtica caza de brujas se produjo cona la dirección de informativos en 2014 –explica Caballero–. De un plumazo, un viernes por la tarde, sustituyó a toda la columna vertebral de los telediarios, cesando a jefes de área y adjuntos y a casi todos los editores y adjuntos a la edición. Aquella decisión motivó una queja generalizada en la redacción , con una sentada espontánea de decenas de profesionales frente a la puerta de su despacho, lo que no evitó que de 47 cargos intermedios solo quedaran dos"."En cualquier caso, lo relevante no es que un nuevo director de Informativos decida o no sustituir a las personas de su máxima confianza, sino para qué lo hace. Y si en un momento determinado eligió cambiar a todos los responsables editoriales con la pretensión de controlar la información, manipular, y poner la televisión pública al servicio de un gobierno o un partido, no puede ser comparado con cambiar a todos los responsables editoriales para precisamente dejar de hacer, o evitar hacer eso, y caminar en la dirección contraria: tomar decisiones profesionales con el único objetivo de satisfacerEn este sentido, hay que decir que la inmensa mayoría de los profesionales de la información de TVE pertenecen a este segundo perfil, y de ahí que la dirección anterior tuviera que echar mano de contrataciones externas, con perfiles profesionales muy marcados y ajenos a la cultura de la televisión pública".Este representante de la redacción niega otro aspecto de las afirmaciones que han aparecido en diversos medios: "Lo que sí ha ocurrido, ahora como antes y antes de antes, es que había profesionales con contrato interino, sustituyendo en plantilla a las personas que habían sido elegidas para ocupar un cargo directivo. Al ser cesadas estas últimas, el contrato interino decae porque así lo dice la ley. Estoy seguro que la mayoría podrán volver a trabajar en TVE en el futuro inmediato. Por lo tanto, hablar de despidos es de nuevo una mentira con mayúsculas. La diferencia en cuanto a la reacción de las personas que fueron cesadas en 2012 y las que lo han sido ahora son evidentes. No hubo entonces ni una sola queja pública. Profesionales de gran prestigio como, por ejemplo,(directora de Informe Semanal e Informativos no diarios con Fran Llorente), acataron sin rechistar su sustitución aun cuando, por ejemplo en su caso, fue destinada en un primer momento como redactora a un programa de La 2 de un muy digno servicio público llamado Agrosfera. Hoy, el director que la destinó a ese programa,, se está quejando y reniega por integrarse como redactor en un prestigioso programa como es Documentos TV. Por no decir la desleal orgía tuitera, si se me permite la expresión, en la que han caído algunos de los ya exresponsables y altos directivos de esta etapa anterior en la que casi llaman a que no se vea TVE, y se alegran del descenso de audiencias de la empresa para la que trabajan".En la redacción central de Torrespaña, que ha participado de manera masiva en las protestas contra la manipulación durante el Gobierno del PP, que ha protagonizado cada semana los Viernes Negros, y en la que un 85% han apoyado a la actual dirección , se multiplican las repulsas del término "purgas" para calificar los cambios.Así lo expresaba una veterana redactora: "Nadie se pregunta cómo y por qué fueron designados algunos. Tampoco cuántos de quienes entraron a dedo tienen ahora contratos indefinidos, sin oposiciones ni examen alguno. Los programas e informativos del 24 Horas son destinos muy dignos. Ya basta". Y es que las declaraciones en distintos medios de algunos de los destituidos han generado indignación y réplicas de muchos redactores, que destacan cómo haber desempeñado cargos durante esos años les otorga retribuciones vitalicias, la denominada de manera coloquial viudedad, que incorporócomo director general en los años noventa, y que sigue en vigor.Esa retribución supone añadir al sueldo correspondiente como redactor el 40% de los pluses que se cobraban al ocupar un puesto dentro del organigrama de dirección durante al menos un año. Así, quienes tenían dos mil euros de plus, consolidan un añadido de ochocientos euros a su sueldo. Cierto es que esa "viudedad" no es acumulable a las sucesivas subidas de sueldos que se pacten en convenio, o a la percepción de un nuevo plus al ser nombrado para cargo que lo lleve aparejado, pero garantiza esa percepción si no se dan las circunstancias descritas. Tienen derecho a él, no solo los directores de programas informativos en cualquiera de las cadenas, sino sus adjuntos y jefes de área. Aunque ese porcentaje del 40% fue reducido a partir de 2015,, ya que desempeñaban sus cargos antes de esa fecha.La asignación discrecional, por parte de la dirección de Informativos anterior, de esa prerrogativa ha ocasionado que a día de hoy existaque alcanza los 60.000 euros, según ha podido saberpor fuentes contrastadas y de toda solvencia. Los mismos interlocutores han desvelado, como casos especialmente llamativos, el de Informe Semanal, cuyo director durante el Gobierno del PP, Jenaro Castro, ha venido percibiendo un plus depor ese desempeño y el de director de Informativos No Diarios. Su segundo en el programa citado,, recibía 2.300 euros. A estos ingresos, habituales y reglados, hay que sumar los extraordinarios otorgados a, denunciados en su día y que correspondían, según la dirección, al "éxito de audiencias" y "al extraordinario esfuerzo durante los acontecimientos en Cataluña". Buena parte de la redacción cobra alrededor de 500 euros adicionales, según el área al que estén adscritos, por el concepto de "especial dedicación". Sin embargo, una redactora que formaba parte de la denominada redacción paralela ha venido cobrando 2.000 euros por el mismo concepto.En cuanto a la orientación política de los Informativos, el órgano de representación de la redacción se ha distinguido, durante el pasado periodo, por¿Hará lo mismo en esta etapa? La respuesta de su presidente es un sí rotundo: "El Consejo de Informativosy sigue realizando su trabajo en defensa de la independencia profesional de TVE. Tenemos informes en marcha, en los que, por ejemplo, intentamos determinar la responsabilidad y las causas del retraso en la conexión que se produjo ayer con la rueda de prensa de la ya exministra Carmen Montón, o las razones de la no emisión de un reportaje de Informe Semanal el sábado 1 de septiembre. Lo que puedo asegurar es que si en algún momento detectamos o sospechamos que se toma alguna decisión inexplicable profesionalmente –como fue por ejemplo la que tomó Sánchez Gundín hace un año evitando crear un operativo especial para cubrir el 1 de octubre en Cataluña– detrás de la que podría haber una injerencia política o gubernamental, lo denunciaremos como hemos hecho hasta ahora. Lo que sí puedo asegurar es que no nos dejaremos llevar por campañas de desinformación, falsas denuncias o falacias. La sensación generalizada en la redacción es de alivio y alegría. Un ambiente que contrasta de una manera evidente con la sentada que se produjo el famoso black friday de noviembre del 2014. Se podría decir que ahora hay una queja dirigida por las elites de la dirección de Gundín. Una minúscula minoría que además lo hace desde la cobardía del anonimato (aún nos preguntamos muchos quiénes promovieron y quiénes firmaron el famoso manifiesto fantasma) y utilizando sus influencias en medios de comunicación con".Especialmente tajante se ha mostrado laen la empresa, a través de su órgano de comunicación: "Había que hacerlo y se ha hecho. La actual dirección estaba obligada a relevar a todos quienes han sidoen todos sus años de historia. La anterior dirección de informativos cumplió sin rechistar las órdenes del cesado presidente, José Antonio Sánchez, de poner la línea editorial de los programas informativos de TVE y RNE al servicio de los intereses del Partido Popular. Ahora se quejan de que 'han sido purgados' sin acabar de aceptar que es lo menos que les debía suceder. Quienes tanto faltaron a las obligaciones con el servicio público, obligaciones constitucionales, deben ser inhabilitados (al menos temporalmente) para el ejercicio del periodismo en CRTVE. Ha sucedido en Madrid y también –no debe olvidarse y ahí se debe actuar también de manera urgente–, en Barcelona y en gran parte de la estructura territorial de RTVE. Hablamos de profesionales que han sido sancionados formalmente, entre otros, por organismos como los Consejos Audiovisuales y los Consejos de Informativos. Solicitamosen CRTVE a quienes tanto han dañado la credibilidad de la empresa. Hablamos de, de, y con ellos el conjunto de profesionales que les han acompañado en esta operación de destrucción de la credibilidad de los informativos del principal medio de comunicación en España. Esta posibilidad está regulada en el artículo 36 de la Ley 14/1966. A ello llamamos a la actual Presidencia".Para CGT en la Corporación, lo criticable es que se produzcan nombramientos o contrataciones de personal externo"y esta contratación irregular se ha producido con el PP y el PSOE. Pensamos que los cargos de responsabilidad deben ir ligados en exclusiva a la carrera profesional, que en la actualidad no existe en RTVE, por lo que los cargos siguen siendo de confianza. Siempre celebraremos que se aparten de esos puestos a quienes, de manera documentada, realicen prácticas carentes de ética profesional, y en ese caso se encuentran no todos, pero sí la gran mayoría de los cesados por la administración actual", explican. Para esta sección sindical, la carrera profesional debe ser uno de los objetivos que debe afrontar la nueva dirección que salga del concurso público, que debe realizarse de manera rápida y conUno de los colectivos más activos durante este año en la exigencia de una regeneración de la radio y televisión pública estatal ha sido el de. Integrado por trabajadoras de todas las tendencia e ideologías, funciona con portavoces no fijos y todas sus comunicaciones públicas se realizan por consenso. Sobre los cambios en Informativos afirman que "desde MujeresRTVEunos medios públicos libres de injerencias políticas, independientes y de calidad conforme corresponde al servicio encomendado. Nosotras ni nombramos ni cesamos a nadie, nos pueden gustar más o menos los cambios o considerar que son muchos o pocos, pero denunciamos la manipulación y, por ello, creemos que debe desaparecer para ese cambio a la independencia y la profesionalidad. En estos años ha habido casos de manipulación comprobada, mala gestión, así como graves casos de presión psicosocial sobre trabajadores de realización por ejemplo. Los cargos no son vitalicios y recordamos que muchos responsables, como el director de TVE, siguen en sus cargos o desempeñan otros equivalentes. También recordamos que según la normativa interna de RTVE l@s directiv@ cesad@s mantienen parte de su sueldo temporalmente"."Apostamos por el desarrollo de la carrera profesional dentro de RTVE y porque se cuente siempre por l@s profesionales de RTVE para el proyecto de futuro que merece la ciudadania.Es la radio, la web, los centros territoriales y unidades informativas, todos los programas informativos, de divulgación y de entretenimiento, la Orquesta y Coro y todos son importantes y de servicio público. Esperamos que el concurso público en marcha culmine con la despolitización de RTVE, construya la rtv pública que merece este país y ponga fin a esta estrategia de arma arrojadiza. Nos preocupa, como hemos expresado, que haya agravios o tratos de favor a candidat@s en el proceso, como podría suceder con el candidato Sr. Peñalosa si se convalidan titulaciones académicas exigidas a l@s demás por méritos políticos. Seguimos vigilantes".