La UE avisa a Facebook de que se le "acaba la paciencia": pedirá sanciones si no mejora la protección de usuarios

Publicada el 20/09/2018 a las 13:44 Actualizada el 20/09/2018 a las 14:00

La comisaria de Justicia y Consumo, Vera Jourova, ha avisado este jueves a Facebook de queen las mejoras que se le exige a la red social en materia de protección del consumidor antes de que acabe el año, o bien pedirá a las autoridades nacionales que sancionen a la compañía californiana. "El diálogo dura ya cerca de dos años y quiero ver, no progresos, sino resultados", ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas y que recoge Europa Press.Jourova también ha criticado que siga habiendo. "No todo el mundo tiene claro cómo Facebook usa los datos personales de sus usuarios y cómo trabaja con terceros. No mucha gente sabe que Facebook permite el acceso a sus datos por parte de terceros y conserva el copyright absoluto de los archivos colgados incluso después de cancelar una cuenta", ha expresado la comisaria."Queremos que Facebook sea absolutamente claro con sus usuarios sobre el modo en que opera su servicio y gana dinero", ha añadido Jourova, quien ha instado a la compañía acon la protección de los datos personales de sus clientes.Así las cosas, la comisaria, que se reunió con responsables de la compañía por última vez hace dos días,en materia de Consumo asumidos con la Unión Europea. El pasado marzo, la Comisión Europea ya 'suspendió' a Facebook instándole a esforzarse más ya que sólo cumplía parte de los requisitos establecidos en la legislación europea sobre consumidores.Jourova espera quede modo que las autoridades competentes puedan supervisar su desarrollo e impacto, con el objetivo de que el proceso concluya en diciembre de este 2018. "Me estoy impacientando", ha insistido, tras apuntar los avances limitados y quejarse de la opacidad que sigue habiendo en la presentación de muchas de las características de los servicios que ofrece Facebook.