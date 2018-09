Los representantes de la redacción de TVE rechazan una "campaña de acoso y desprestigio" por parte de exdirectivos

Publicada el 27/09/2018 a las 16:43 Actualizada el 27/09/2018 a las 16:57

El Consejo de Informativos (CdI) de TVE han denunciado este juevesdel servicio público por parte de un pequeño grupo de exdirectivos y ex-responsables editoriales. Una campaña basada fundamentalmente en mentiras sobre supuestas manipulaciones y censuras que este Consejo ha comprobado no se corresponden con la realidad".El CdI se refiere a casos concretos, que califica como"Como que los informativos de TVE no emitieron los abucheos de un grupo de personas al presidente Pedro Sánchez en Doñana o que Los Desayunos no informaron de las grabaciones de la ministra Dolores Delgado. También la gran falsedad que supone afirmar que todos los miembros del Consejo de Informativos ostentancuando la realidad es que tres de los 13 miembros del CdI de TVE han renunciado a su condición de consejeros para asumir responsabilidades editoriales. Estamos así ante una reacción inapropiada y fuera de lugar por parte de quienes ostentaron altas responsabilidades, y no ante denuncias serias, contrastadas y documentadas de malas prácticas profesionales".El órgano de representación de la redacción de TVE afirma que "sigue vigilando elrecogidos en nuestras normas. A fecha de hoy está estudiando ocho coberturas por si hubieran incumplido alguno de esos principios y se pronunciará sobre ellas en sus habituales informes trimestrales. Lo que en ningún caso puede hacer este órgano institucional es dar pábulo a las falacias y mentiras alentadas dentro y fuera de TVE. Igualmente, el CdI sigue velando, tal y como le impone la ley, porEn este sentido ha sido especialmente vigilante con la renovación de responsables editoriales que se ha llevado a cabo en las últimas semanas, no habiendo encontrado ninguna amenaza a dicha independencia. Más bien al contrario: algunos responsables de uno de los períodos más negros del periodismo en TVE han sido cesados, tal y como había reclamado este Consejo en diversas ocasiones".Por último, el CdI invita a una reflexión profesional por parte de aquellos medios que se han hecho eco dey no han contrastado lo que en él se decía con la voz de los legítimos órganos de representación elegidos democráticamente por el conjunto de los profesionales de la información de TVE".