Facebook usa el número de teléfono de sus usuarios obtenido por motivos de seguridad con fines publicitarios

Facebook estaría ofreciendo a los anunciantes información personal de sus usuarios con el objetivo de personalizar la publicidad. Según denuncia una investigación conjunta de las universidades estadounidenses del Nordeste y de Princeton , se trataría de datos obtenidos por la red social por motivos de seguridad como, por ejemplo, el número de teléfono que se solicita para activar la verificación en dos pasos. También habrían ofrecido datos de otras aplicaciones de la empresa como Messenger. Facebook, según publica Techcrunch , ha confirmado ya esta práctica.Los investigadores han descubierto que el servicio de anuncios de la plataforma, Facebook Ads, estaría proporcionando a las empresas información de los conocidos 'como perfiles en la sombra'. Según explica Xataka , los llamados shadow contact information incluyen datos de contacto que han recopilado y que no han sido facilitados para fines publicitarios, es decir,que se lleva a cabo dentro de la política de seguridad de la plataforma. Estos datos se empezarían a usar seis días después.Además, también estarían usando. Es decir, Facebook estaría accediendo al número de teléfono de los usuarios y lo emplea para vender servicios de publicidad a través de mensajes de texto, los SMS. A mayores, Facebook usaría para sus servicios de publicidad. Según esta investigación, no habría evidencia de que esta práctica se lleve a cabo en WhatsApp, la aplicación de mensajería por excelencia de la compañía californiana.Los expertos han llegado a esta conclusión después de analizar los datos personales que identifican a una persona y cómo la red social accede a ellos paraLa confesión de Facebook llega después de que hace unos meses desde la red social aseguran que era un error que algunos usuarios estuvieran recibiendo spam con notificaciones de la plataforma en el número que habían proporcionado en la autenticación en dos pasos. Ahora, en declaraciones a Techcrunch, el gigante estadounidense explica que: "Tenemos claro cómo usamos la información que recopilamos, incluida la información de contacto que las personas cargan o añaden a sus propias cuentas". Asimismo, la empresa californiana también recuerda que estos datos se pueden administrar y eliminar en cualquier momento.Esta revelación llega después de que Facebook tuviera que salir a explicar cómo recopilaban información de personas que no usaban la red social . Después de que su líder, Mark Zuckerberg, lo dejará caer durante su comparecencia en el Congreso y Senado de Estados Unidos por el escándalo de Cambridge Analytica , la plataforma aseguró quey que se debe a que otras páginas y aplicaciones no pueden distinguir entre usuarios y no usuarios cuando envían datos a la empresa californiana.